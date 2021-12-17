После вмешательства прокуратуры коммунальщики привели в порядок подвал болоховской пятиэтажки

Фото: пресс-служба прокуратуры Тульской области

Канализационные трубы прочищены, а сам подвал дезинфицирован. Жители подписали акт выполненных работ.

Как только мы написали об утопающей в канализационных стоках пятиэтажке на ул. Соловцова в Болохово, к решению проблемы подключилась Киреевская межрайонная прокуратура.

Сотрудники ведомства провели проверку исполнения жилищного законодательства и совместно с сотрудниками управляющей компании выехали на место.

Выяснилось, что подтопление подвала произошло с 10 по 14 декабря из-за засора, образовавшегося в центральной канализации. Специалисты ресурсоснабжающей организации прочистили почти стометровый засорившийся участок с помощью специальной техники.

После этого подвал дома был полностью продезинфицирован. Жители пятиэтажки приняли выполненные работы и подписали соответствующий акт.