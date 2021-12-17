На подъезде к Туле трассу М-2 «Крым» расширят
Протяженность участка, на котором пройдёт капитальный ремонт – 7,5 км.
Главгосэкспертиза России выполнила проверку определения достоверности сметной стоимости капитального ремонта дороги на подъезде к Туле. По итогам проведения госэкспертизы выдано положительное заключение.
Трасса М-2 «Крым» проходит по направлению старого Крымского тракта. Дорога входит в состав европейского маршрута Е-105 и идет по территориям Московской, Тульской, Орловской, Курской и Белгородской областей, связывая западные регионы с югом России и странами СНГ.
Участок трассы, протяженностью 7,5 км на подъезде к Туле будет капитально отремонтирован. План работ предусматривает уширение до четырёх полос движения, усиление и частичное восстановление дорожного покрытия в местах переустройства земляного полотна.
Также пройдёт капитальный ремонт, удлинение или замена водопропускных труб, мероприятия по улучшению системы водоотвода. Запланировано устройство переходно-скоростных полос, установка дорожных знаков, сигнальных столбиков, остановочных площадок
Заказчик работ — ФКУ «Управление автомобильной магистрали Москва-Харьков Федерального дорожного агентства». Проектировщик — ООО «Вега-Эко».