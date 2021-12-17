новости
новости
Регистрация
На подъезде к Туле трассу М-2 «Крым» расширят
Фото: rosavtodor.gov.ru

На подъезде к Туле трассу М-2 «Крым» расширят

Протяженность участка, на котором пройдёт капитальный ремонт – 7,5 км.

Главгосэкспертиза России выполнила проверку определения достоверности сметной стоимости капитального ремонта дороги на подъезде к Туле. По итогам проведения госэкспертизы выдано положительное заключение.

Трасса М-2 «Крым» проходит по направлению старого Крымского тракта. Дорога входит в состав европейского маршрута Е-105 и идет по территориям Московской, Тульской, Орловской, Курской и Белгородской областей, связывая западные регионы с югом России и странами СНГ.

Участок трассы, протяженностью 7,5 км на подъезде к Туле будет капитально отремонтирован. План работ предусматривает уширение до четырёх полос движения, усиление и частичное восстановление дорожного покрытия в местах переустройства земляного полотна.

Также пройдёт капитальный ремонт, удлинение или замена водопропускных труб, мероприятия по улучшению системы водоотвода. Запланировано устройство переходно-скоростных полос, установка дорожных знаков, сигнальных столбиков, остановочных площадок и т. д.

Заказчик работ — ФКУ «Управление автомобильной магистрали Москва-Харьков Федерального дорожного агентства». Проектировщик — ООО «Вега-Эко».

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
сегодня, в 19:09 +3
Другие статьи по темам
Событие
капитальный ремонттрасса М-2 Крымрасширение дорогигосударственная экспертиза
Место
Тульская областьТула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Выходные в Тульской области будут мокрыми и облачными
Выходные в Тульской области будут мокрыми и облачными
После вмешательства прокуратуры коммунальщики привели в порядок подвал болоховской пятиэтажки
После вмешательства прокуратуры коммунальщики привели в порядок подвал болоховской пятиэтажки
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.