На подъезде к Туле трассу М-2 «Крым» расширят

Фото: rosavtodor.gov.ru

Главгосэкспертиза России выполнила проверку определения достоверности сметной стоимости капитального ремонта дороги на подъезде к Туле. По итогам проведения госэкспертизы выдано положительное заключение.

Трасса М-2 «Крым» проходит по направлению старого Крымского тракта. Дорога входит в состав европейского маршрута Е-105 и идет по территориям Московской, Тульской, Орловской, Курской и Белгородской областей, связывая западные регионы с югом России и странами СНГ.

Участок трассы, протяженностью 7,5 км на подъезде к Туле будет капитально отремонтирован. План работ предусматривает уширение до четырёх полос движения, усиление и частичное восстановление дорожного покрытия в местах переустройства земляного полотна.

Также пройдёт капитальный ремонт, удлинение или замена водопропускных труб, мероприятия по улучшению системы водоотвода. Запланировано устройство переходно-скоростных полос, установка дорожных знаков, сигнальных столбиков, остановочных площадок и т. д.

Заказчик работ — ФКУ «Управление автомобильной магистрали Москва-Харьков Федерального дорожного агентства». Проектировщик — ООО «Вега-Эко».