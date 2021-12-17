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На кругу в поселке Иншинский опрокинулась фура

На кругу в поселке Иншинский опрокинулась фура

В ДТП никто не пострадал.

В ночь на 17 декабря в пос. Иншинский произошло ДТП с участием большегруза MAN. По предварительной информации, при входе в поворот водитель потерял контроль над автомобилем и опрокинулся набок на обочину.

В результате происшествия никто не пострадал.

По словам очевидцев, большегруз лежит с 4 часов утра. На момент публикации новости на месте происшествия работают автокран и другая фура, в которую перемещают груз из опрокинувшейся.

 

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На кругу в поселке Иншинский опрокинулась фура, Фото: 1
На кругу в поселке Иншинский опрокинулась фура, Фото: 2
На кругу в поселке Иншинский опрокинулась фура, Фото: 3
На кругу в поселке Иншинский опрокинулась фура, Фото: 4
На кругу в поселке Иншинский опрокинулась фура, Фото: 5
На кругу в поселке Иншинский опрокинулась фура, Фото: 6
На кругу в поселке Иншинский опрокинулась фура, Фото: 7
На кругу в поселке Иншинский опрокинулась фура, Фото: 8
На кругу в поселке Иншинский опрокинулась фура, Фото: 9
На кругу в поселке Иншинский опрокинулась фура, Фото: 10
На кругу в поселке Иншинский опрокинулась фура, Фото: 11
На кругу в поселке Иншинский опрокинулась фура, Фото: 12
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Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 09:33 0
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