На кругу в поселке Иншинский опрокинулась фура

В ночь на 17 декабря в пос. Иншинский произошло ДТП с участием большегруза MAN. По предварительной информации, при входе в поворот водитель потерял контроль над автомобилем и опрокинулся набок на обочину.

В результате происшествия никто не пострадал.

По словам очевидцев, большегруз лежит с 4 часов утра. На момент публикации новости на месте происшествия работают автокран и другая фура, в которую перемещают груз из опрокинувшейся.