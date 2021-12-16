Тульская область оказалась в числе регионов, где реже всего угоняют автомобили

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По итогам исследования среди регионов с относительно низкими значениями по угонам оказались Вологодская область, Алтайский край, Башкортостан, Мордовия, Ханты-Мансийский АО, Рязанская область, Тверская, Тульская, Астраханская, Костромская, Калинградская и Липецкая области, а также Северная Осетия.

Значение по относительной доле автомобилей, побывавших в угоне, в этих регионах не превышает 0,03%. Больше всего угонов – в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Чеченской Республике, Краснодарском крае, Крыму, Курской, Иркутской, Ростовской, Нижегородской и Воронежской областях.

Реже всего в России угоняют «Лады Калины», KIA Picanto, Nissan Tiida и Micra, Renault Symbol, Hyundai Matrix, Chevrolet Spark, Volkswagen Golf и Tiguan, Toyota Auris, Mitsubishi Carisma, Ford Fiesta, Mercedes-Benz А-класс, BMW 1 серии, Audi Q3, Porsche Panamera 4, Volvo S40 и XC70, Land Rover Freelander, Infiniti QX50, Lexus IS и Jaguar F-pace.