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В Туле чета Григорьевых отметила 60-летие семейной жизни

В Туле чета Григорьевых отметила 60-летие семейной жизни

Торжественное мероприятие состоялось в городском отделе ЗАГС.

Виталий Сергеевич и Лариса Николаевна Григорьевы отметили бриллиантовую свадьбу. Сотрудники отдела ЗАГС по г. Туле поздравили юбиляров с круглой датой.

Познакомились будущие супруги после распределения, вместе трудились на машиностроительном заводе им. Пархоменко в Казахстане. Свой семейный союз они заключили 12 декабря 1961 года в Бюро ЗАГС Октябрьского райисполкома г. Караганды.

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