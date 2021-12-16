В Туле чета Григорьевых отметила 60-летие семейной жизни

Виталий Сергеевич и Лариса Николаевна Григорьевы отметили бриллиантовую свадьбу. Сотрудники отдела ЗАГС по г. Туле поздравили юбиляров с круглой датой.

Познакомились будущие супруги после распределения, вместе трудились на машиностроительном заводе им. Пархоменко в Казахстане. Свой семейный союз они заключили 12 декабря 1961 года в Бюро ЗАГС Октябрьского райисполкома г. Караганды.