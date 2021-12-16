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В Донском из-за антиковидных нарушений на месяц закрыли рюмочную
Фото: Яндекс.Карты

В Донском из-за антиковидных нарушений на месяц закрыли рюмочную

В заведении не соблюдался дезинфекционный режим, а работники не предоставили проверяющим медкнижки.

Сотрудники регионального Управления Роспотребнадзора проверили соблюдение мер профилактики COVID-19 в кафе «Рюмочная», расположенном на ул. Октябрьской в Донском.

Установлено, что в заведении не соблюдается дезинфекционный режим, отсутствуют дезинфицирующие средства, уборочный инвентарь не промаркирован и неправильно хранится.

Кроме того, проверяющим не предоставили личные медицинские книжки сотрудников кафе. В результате был составлен протокол о временном запрете деятельности. Постановлением суда работа заведения приостановлена на 30 суток.

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