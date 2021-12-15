В Туле состоится фестиваль «Страна в миниатюре»

В программе фестиваля:

торжественная церемония открытия фестиваля и награждение руководителей диаспор;

мини-экскурсии по выставке, раскрывающие самобытность представленных национальных культур, работа фотозон;

видеопрезентация «Гордись и помни!», посвященная 80-летию героической обороны Тулы; флешмоб «Стена пожеланий».

Кроме этого, 18 декабря состоится гала-концерт с участием творческих коллективов диаспор и хедлайнеров фестиваля — ансамбля народной музыки «Ватага», уникального мужского коллектива из Брянска.

Впервые в регионе будет представлена передвижная выставка национальных костюмов народов Российской Федерации: посетители увидят 50 национальных костюмов, исполненных профессиональными мастерами из России и стран ближнего зарубежья.

Начало работы фестивальных площадок — в 11:00.

Посетителям старше 18 лет необходимо предъявить на входе QR-код о

прохождении вакцинации или недавно перенесенном заболевании (QR-код

об иммунизации) и документ, удостоверяющий личность.