В Туле состоится фестиваль «Страна в миниатюре»
Мероприятие пройдёт 18 декабря в атриуме Тульского кремля.
В программе фестиваля:
- торжественная церемония открытия фестиваля и награждение руководителей диаспор;
- мини-экскурсии по выставке, раскрывающие самобытность представленных национальных культур, работа фотозон;
- видеопрезентация «Гордись и помни!», посвященная 80-летию героической обороны Тулы; флешмоб «Стена пожеланий».
Кроме этого, 18 декабря состоится гала-концерт с участием творческих коллективов диаспор и хедлайнеров фестиваля — ансамбля народной музыки «Ватага», уникального мужского коллектива из Брянска.
Впервые в регионе будет представлена передвижная выставка национальных костюмов народов Российской Федерации: посетители увидят 50 национальных костюмов, исполненных профессиональными мастерами из России и стран ближнего зарубежья.
Начало работы фестивальных площадок — в 11:00.
Посетителям старше 18 лет необходимо предъявить на входе QR-код о
прохождении вакцинации или недавно перенесенном заболевании (QR-код
об иммунизации) и документ, удостоверяющий личность.
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