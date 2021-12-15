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Тульская область отправила новогодние подарки детям Сирии
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Тульская область отправила новогодние подарки детям Сирии

Всего в Сирию будет доставлено более 4,5 тонн продовольственных товаров.

15 декабря в Сирийскую Арабскую Республику из Тулы направили гуманитарную помощь, переданную предприятиями региона. На автомобилях Главного управления МЧС по Тульской области она будет доставлена в Москву. Затем самолет Военно-транспортной авиации ВКС России перевезет гуманитарный груз в Сирию.

Генеральный директор компании «Агропром» Иван Степанов отметил, что предприятие постоянно передает свою продукцию жителям Сирии. В этот раз оно предоставило порядка 200 килограммов овсяных хлопьев.

— Гуманитарная помощь собирается по поручению губернатора Алексея Дюмина, и предприниматели нашего региона откликнулись на его призыв, — сообщил он.

Всего в Сирию будет доставлено более 4,5 тонн продовольственных товаров, среди которых — новогодние подарочные наборы для детей и средства дезинфекции.

Напомним, в 2017, 2018, 2019 и 2021 годах в Сирийскую Арабскую Республику из Тульской области уже отправляли продовольственные товары, сладкие подарки и средства гигиены, собранные жителями и предпринимателями региона.

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