Какую работу чаще всего ищут тульские пенсионеры

Почти 50 тысяч резюме от соискателей пенсионного возраста (мужчины от 61 года и женщины от 56 лет) зафиксировано в ноябре 2021 года на hh.ru. Это 1,4% от общего числа активных соискателей в России.

В Тульской области на соискателей пенсионного возраста в ноябре пришлось 1,5% резюме — это 13 место по стране. Примерно 33% таких соискателей — мужчины.

Наиболее заинтересованные в работе пенсионеры-соискатели проживают в Тульской и Калужской областях (1,5%), Белгородской области (1,4%), Воронежской и Орловской (по 1,1%). Среди регионов ЦФО (за исключением Москвы и МО) наиболее низкая соискательская способность пенсионеров отмечается в Курской, Тамбовской и Брянской областях (0,9%).

Мужчины в пенсионном возрасте чаще всего претендуют на вакансии в профессиональных областях «Производство, сельское хозяйство», «Строительство, недвижимость» и «Административный персонал».

В свою очередь, женщины старше 56 лет обычно размещают резюме в сферах «Бухгалтерия», «Административный персонал» и «Продажи».

В качестве ключевых навыков при трудоустройстве соискатели пенсионного возраста указывают умение пользоваться ПК и работать в команде, грамотную речь, организаторские навыки, деловую переписку и ведение переговоров.