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Какую работу чаще всего ищут тульские пенсионеры

Какую работу чаще всего ищут тульские пенсионеры

Представляем аналитику от портала HeadHunter.

Почти 50 тысяч резюме от соискателей пенсионного возраста (мужчины от 61 года и женщины от 56 лет) зафиксировано в ноябре 2021 года на hh.ru. Это 1,4% от общего числа активных соискателей в России.

В Тульской области на соискателей пенсионного возраста в ноябре пришлось 1,5% резюме — это 13 место по стране. Примерно 33% таких соискателей — мужчины.

Наиболее заинтересованные в работе пенсионеры-соискатели проживают в Тульской и Калужской областях (1,5%), Белгородской области (1,4%), Воронежской и Орловской (по 1,1%). Среди регионов ЦФО (за исключением Москвы и МО) наиболее низкая соискательская способность пенсионеров отмечается в Курской, Тамбовской и Брянской областях (0,9%).

Мужчины в пенсионном возрасте чаще всего претендуют на вакансии в профессиональных областях «Производство, сельское хозяйство», «Строительство, недвижимость» и «Административный персонал».

В свою очередь, женщины старше 56 лет обычно размещают резюме в сферах «Бухгалтерия», «Административный персонал» и «Продажи».

В качестве ключевых навыков при трудоустройстве соискатели пенсионного возраста указывают умение пользоваться ПК и работать в команде, грамотную речь, организаторские навыки, деловую переписку и ведение переговоров.

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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 15:49 +3
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