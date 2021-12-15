Бюджет, гаражная амнистия и новые названия улиц: какие решения приняли депутаты Тульской гордумы

Фото Тульской городской Думы.

Бюджет на три года

Депутаты рассмотрели проект бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. Основные характеристики, представленные финансистами на ближайший трехлетний период, следующие.

Доходы в 2022 году составят 20,5 млрд рублей, в 2023 году — 19,5 млрд рублей, в 2024 году — 20,1 млрд рублей. Причем в проекте на плановый период пока не учтен весь объем безвозмездных поступлений. Расходы предусмотрены в 2022 году на уровне 21,3 млрд рублей, в 2023-м — 20,2 млрд рублей, в 2024-м — 20,6 млрд рублей. В следующем году дефицит ожидается в размере 8%. Ожидается, что в последующие годы разрыв между доходной и расходной частями будет постепенно снижаться.

Собственные доходы муниципалитета в 2022 году превысят более 40% от общего объема поступлений, что позволяет утверждать о высокой финансовой автономности муниципалитета. Превалируют налоговые и неналоговые источники: в 2022 году — это 10,3 млрд рублей (50,2%).

С 1 января в городскую казну начнут поступать новые налоги ­— на профессиональный доход.

При формировании структуры расходов акцент был сделан на социальную сферу. Чуть более 10 млрд рублей будет направлено на образование, из них 8,9 млрд рублей — на финансовое обеспечение образовательных учреждений: модернизацию материально-технической базы, оплату труда и содержание имущества, организацию питания обучающихся и прочие направления.

Продолжится строительство детского сада на проспекте Ленина, 58, школ в микрорайоне «Северная Мыза», деревне Ямны и ЖК «Балтийский». На проведение летней оздоровительной кампании предусмотрено 137 млн рублей, в том числе 10,5 млн — на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних. На создание доступной среды в школах и детсадах заложено 5,6 млн рублей.

Следующие по объему разделы расходов: национальная экономика (4 млрд рублей) и сфера ЖКХ (3,5 млрд рублей).

Программно-целевой формат финансирования, который зарекомендовал себя в предыдущие годы, будет продолжен. Сформировано 26 муниципальных программ, которые аккумулируют порядка 90% расходов бюджета и охватывают все направления и сферы.

Продолжит муниципалитет участие в региональных и нацпроектах. Общий объем ассигнований на их реализацию составляет два миллиарда рублей, из которых 1,76 млрд — доля межбюджетных трансфертов из бюджета Тульской области.

Традиционно не обойдут вниманием вопросы благоустройства и улучшения комфортности городской среды. Так, затраты на программу «ФСГС» составят 192 млн рублей (будут отремонтированы 55 дворовых территорий), на «Народный бюджет» — 50,5 млн рублей. Также продолжится реализация муниципального проекта «Наш город» — 100 млн рублей. Значительные ресурсы пойдут на строительство и реконструкцию объектов транспортной инфраструктуры — 1,6 млрд рублей (51,6% от общего объема расходов на капитальные вложения).

Обеспечение качественной питьевой водой жителей населенных пунктов — одна из важнейших задач на ближайшую перспективу. В планах — проектирование и строительство сетей водоснабжения и очистных сооружений на 131 млн рублей.

На проект бюджета получено положительное заключение прокуратуры города Тулы, контрольной комиссии, экспертной комиссии. Одобрение документу дали участники публичных слушаний, которые были организованы Тульской городской Думой в ноябре.

По мнению депутатов, представленный проект финансово сбалансирован и отражает социально-экономическое положение муниципалитета.

Глава города Тулы Ольга Слюсарева прокомментировала:

Ольга Слюсарева — Текущая экономическая ситуация дает нам право говорить о постепенном восстановлении реального сектора после пандемии. Мы уверенно можем констатировать позитивную динамику налоговых и неналоговых поступлений. Увеличение доходной части позволит направить существенный объем средств на решение приоритетных задач — реализацию социальных обязательств и модернизацию городской инфраструктуры. Ярко выражена социальная направленность бюджета: около 60% составляют расходы на образование, культуру и спорт. Объем бюджетной поддержки системы образования в 2022 году увеличен более чем на миллиард рублей в сравнении с 2021 годом. Продолжится строительство школ и детских садов. На эти цели выделяется один миллиард рублей. Тула продолжит участвовать в пяти нацпроектах: «Демография», «Образование», «Культура», «Жилье и городская среда», «Безопасные и качественные дороги» и девяти сформированных на их базе региональных программ. В бюджете муниципального образования на их реализацию предусмотрено 2,35 млрд рублей.

Заместитель председателя Тульской городской Думы Анастасия Дементьева отметила:

Анастасия Дементьева — Солидные средства будут направлены на ремонт дорожной сети. По нацпроекту «Безопасные качественные дороги», который субсидируется со стороны федерального центра, планируется капитально отремонтировать две улицы — Рязанскую и Демидовскую плотину. Работы по реконструкции на данном путепроводе уже ведутся. По «БКД» в порядок будет приведено асфальтовое покрытие. Общая протяженность двух участков — 9,5 км. Также в областной столице по муниципальной программе «Развитие транспорта и повышение безопасности дорожного движения» продолжатся работы по асфальтированию и щебенению дорог. Весомый проект, который зарекомендовал себя в этом году, — «Наш город». На его реализацию в предстоящем году запланирована сумма в объеме ста миллионов рублей. Более двухсот заявок поступило от туляков. На предыдущих заседаниях Тульской городской Думы был утвержден адресный перечень, над его реализацией нам предстоит работать в 2022 году.

Депутаты приняли проект бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов большинством голосов.

«Гаражная амнистия»

Депутаты также приняли ряд решений, касающихся применения «гаражной амнистии» на территории МО, а именно: о внесении изменений в Положение «О комитете имущественных и земельных отношений администрации Тулы», «О полномочиях органов местного самоуправления муниципального образования город Тула в области земельных отношений».

Заместитель председателя Тульской городской Думы Алексей Ионов прокомментировал:

Алексей Ионов — «Гаражная амнистия» позволит фактическим владельцам в упрощенном порядке зарегистрировать право собственности на гараж и на земельный участок в ЕГРН одновременно. Воспользоваться «гаражной амнистией» смогут владельцы гаражей, их наследники; а также те, кто приобрел гаражи, попадающие под амнистию, по соглашению. В Туле количество таких объектов огромно, но люди не могут распоряжаться своим имуществом. «Гаражная амнистия» позволит стать полноценными собственниками.

Напомним, с 1 сентября текущего года вступил в силу Федеральный закон № 79-ФЗ, именуемый как закон «О «гаражной амнистии». Он действует до 1 сентября 2026 года.

«Гаражная амнистия» распространяется на капитальные гаражи и землю под ними, возведённые до введения в действие Градостроительного кодекса РФ (до 29 декабря 2004 года). Также она распространяется на гаражи некапитального типа, находящиеся в ГСК. При этом сооружения должны быть одноэтажными, без жилых помещений. Земля при этом — в государственной или муниципальной собственности.

Улицы в честь защитников Тулы

В деревне Долгое принято решение присвоить наименования: ул. 1-я Озерная, ул. 2-я Озерная и ул. 3-я Озерная; в деревне Малевке: ул. Спасская, ул. Вертикальная; в деревне Уваровке: 1-я Дубравная, 2-я Дубравная; в селе Фалдино: ул. Окружная, ул. Калиновая, ул. Фалдинская, с 1 по 11 Фалдинские проезды; в пос. Петелино: «улица Комиссара Калижского».

Также депутаты единогласно поддержали вопрос о присвоении элементу улично-дорожной сети в поселке Петровском наименования «улица 156 Полка НКВД».

— Символично, что в год 80-летия героической обороны Тулы мы увековечим память комиссара Калижского и бойцов 156-го полка НКВД, — отметила Инна Шевелева. — Полк НКВД сыграл значительную роль в защите подступов к оружейной столице. За время обороны Тулы 156-й полк НКВД потерял половину личного состава, ни разу не отступив с занимаемых позиций без приказа командования. За мужество и героизм более 50 бойцов и командиров полка были удостоены наград, а сам полк награжден Орденом Красного Знамени и ему присвоено звание «Тульский». Мы гордимся славной историей и подвигом защитников нашего города. Присвоение наименований — вклад в сохранение памяти о тех событиях.

Для справки

Комиссар танкового батальона Иосиф Вениаминович Калижский в дни обороны Тулы проявил мужество и героизм, лично подбил два танка и разгромил минометную батарею фашистов. В решающий момент сражения Калижский вылез из танка и повел пехотинцев в атаку. Комиссар был смертельно ранен и скончался в Петелинской больнице. Он захоронен в братской могиле на территории поселка. Кстати, всего на территории поселка в Петелино погребены более 200 бойцов — участников обороны Тулы.