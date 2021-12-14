Фото из архива Myslo.
В Тульской области за неделю полицейские составили более 700 протоколов на безмасочников
Больше всего нарушителей ловят в магазинах.
С 6 по 12 декабря в Тульской области полицейские составили на граждан 759 административных протоколов за отсутствие средств индивидуальной защиты (ст. 20.6.1 КоАП РФ).
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области, на объектах розничной торговли попались 492 нарушителя, на остановочных павильонах — 103, в зданиях и иных объектах — 139, на общественном транспорте — 22, в медицинских организациях — 3.
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