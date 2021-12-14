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В Туле коммунальщики оставили вскрытую теплосеть

В Туле коммунальщики оставили вскрытую теплосеть

Об этом в редакцию сообщили жители.

Теплосеть в районе дома № 37 по ул. Демьянова вскрыли для ремонта еще 23 ноября.
 

Фото от 5 декабря.
Фото от 5 декабря.
— Трубы починили, а сами ямы никто не зарыл до сих пор, — пишет туляк Валерий Дугин. — Почему вместо квартир мы отапливаем атмосферу?!
 

Фото от 13 декабря.
 
По словам читателя, он обращался в разные инстанции. Но звонки, в том числе в Теплосеть (42−59−53 и 70−12−15), результата не дали.
 
 

Фото от 13 декабря.
— Только по телефону доверия 33−80−71 сказали, что «приняли к сведению», это было 05.12.2021. С тех пор результат — ноль, — рассказывает Валерий.
 

Туляк просит предать историю огласке, чтобы разрытия ликвидировали.

Юлия Королева
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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 13:12 +1
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