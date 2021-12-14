В Туле коммунальщики оставили вскрытую теплосеть

Теплосеть в районе дома № 37 по ул. Демьянова вскрыли для ремонта еще 23 ноября.



Фото от 5 декабря.

Фото от 5 декабря.

— Трубы починили, а сами ямы никто не зарыл до сих пор, — пишет туляк Валерий Дугин. — Почему вместо квартир мы отапливаем атмосферу?!



Фото от 13 декабря.

По словам читателя, он обращался в разные инстанции. Но звонки, в том числе в Теплосеть (42−59−53 и 70−12−15), результата не дали.



Фото от 13 декабря.

— Только по телефону доверия 33−80−71 сказали, что «приняли к сведению», это было 05.12.2021. С тех пор результат — ноль, — рассказывает Валерий.