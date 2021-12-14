новости
новости
Регистрация
Нападающий «Академии Михайлова» отправится на Кубок вызова МХЛ
Фото пресс-службы «Академии Михайлова».

Нападающий «Академии Михайлова» отправится на Кубок вызова МХЛ

Он пройдет 9 января 2022 года в Челябинске.

Нападающий «Академии Михайлова» Глеб Петров отправится на Кубок вызова МХЛ. Это мини-турнир, состоящий из одного матча, в котором встречаются сборные Западной и Восточной конференций Молодежной хоккейной лиги. Он пройдет в рамках Недели звезд КХЛ 9 января 2022 года в Челябинске.
 
Главный тренер сборной Запада Александр Ардашев прокомментировал свой выбор:
 
— Глеб проводит очень зрелый сезон, мне кажется, он уже перерос МХЛ. Умный, с хорошим броском нападающий, умеет правильно найти позицию для завершения атаки, полезный игрок при игре в неравных составах, — прокомментировал он.
 
Как сообщает клубная пресс-служба, в данный момент Петров возглавляет список лучших бомбардиров МХЛ: у него 43 (27+16) очка в 35 матчах.
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 08:15 +1
Другие статьи по темам
Люди
Глеб Петров
Место
Тула
Прочее
Академия МихайловаКубок вызова МХЛ

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульские приставы передали на аукцион машины, квартиры и котельную
Тульские приставы передали на аукцион машины, квартиры и котельную
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.