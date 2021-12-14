Нападающий «Академии Михайлова» отправится на Кубок вызова МХЛ

Фото пресс-службы «Академии Михайлова».

Он пройдет 9 января 2022 года в Челябинске.

Нападающий «Академии Михайлова» Глеб Петров отправится на Кубок вызова МХЛ. Это мини-турнир, состоящий из одного матча, в котором встречаются сборные Западной и Восточной конференций Молодежной хоккейной лиги. Он пройдет в рамках Недели звезд КХЛ 9 января 2022 года в Челябинске.

Главный тренер сборной Запада Александр Ардашев прокомментировал свой выбор:

— Глеб проводит очень зрелый сезон, мне кажется, он уже перерос МХЛ. Умный, с хорошим броском нападающий, умеет правильно найти позицию для завершения атаки, полезный игрок при игре в неравных составах, — прокомментировал он.

Как сообщает клубная пресс-служба, в данный момент Петров возглавляет список лучших бомбардиров МХЛ: у него 43 (27+16) очка в 35 матчах.