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В Тульской области Lada Granta вылетела в кювет и врезалась в дерево
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Тульской области Lada Granta вылетела в кювет и врезалась в дерево

Пострадали три человека.

13 декабря в 9.25 на 49-м километре автодороги «Голодское — Суворов — Одоев» Белевского района автомобиль Lada Granta вылетел в кювет и врезался в дерево. За рулем находился 50-летний мужчина.

Как сообщили в УГИБДД по Тульской области, в ДТП пострадали водитель и две пассажирки — 39-летняя женщина и 15-летняя девушка. На момент ДТП все были пристегнуты ремнями безопасности.

Пострадавшие госпитализированы.

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