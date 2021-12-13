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Туляк Максим Леонов вышел в финал премии «Студент года — 2021»

Туляк Максим Леонов вышел в финал премии «Студент года — 2021»

В 12 номинациях будут состязаться 600 студентов из разных регионов страны.

Студент Тульского филиала Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова Максим Леонов представит регион в финале Российской национальной премии «Студент года — 2021». Премия является официальным мероприятием «Года науки и технологий» и проходит в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

Наш земляк Максим Леонов был отобран из более чем 8000 участников из 75 регионов России. Он представит свои достижения и навыки в финале конкурса в номинации «Председатель совета обучающихся года». С апреля 2020 года Максим Леонов стал председателем студенческого совета Тульского филиала РЭУ. Кроме того, молодой человек — лауреат региональных, всероссийских и международных конкурсов.

Максим Леонов регулярно организовывает поездки волонтеров в детские дома, приюты для животных, социально-реабилитационные центры. В этом году финал премии пройдет в онлайн-формате. В нём примут участие 600 студентов вузов из 71 региона России.

Победители будут определены по 6 индивидуальным номинациям: «Председатель совета обучающихся года», «Интеллект года», «Общественник года», «Иностранный студент года», «Творческая личность года», «Спортсмен года» и 6 коллективным: «Добровольческое объединение года», «Патриотическое объединение года», «Студенческое медиа года», «Студенческое научное общество года», «Юридическое объединение года», «Киберспортивный клуб года».

Организаторами Премии являются Министерство образования Российской Федерации, Правительство Томской области, Автономная некоммерческая организация «Россия — страна возможностей» и Общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодежи». Премия проходит при информационной поддержке Федерального агентства по делам молодежи.

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