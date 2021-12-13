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Туляк украл новогоднюю ёлку, чтобы избежать гнева возлюбленной
Фото: obruchev.mos.ru

Туляк украл новогоднюю ёлку, чтобы избежать гнева возлюбленной

28-летнего молодого человека доставили в полицию по подозрению в совершении другого преступления, а он сознался в хищении символа предстоящего праздника.

До Нового года осталось меньше трёх недель, пора создавать праздничное настроение! Именно так, вероятно, подумала жительница областного центра и потребовала от своего ухажёра, чтобы к её приходу он нарядил дома лесную красавицу.

Молодой человек, осознав масштаб проблемы, понял, что без ёлки ему несдобровать и, недолго думая, утащил домой искусственное дерево, стоявшее в подъезде.

Чуть позже его доставили в отдел полиции: туляк оказался похож на мужчину, подозреваемого в совершении другого преступления. К другому преступлению он оказался непричастен, а вот в краже новогоднего дерева признался.

В пресс-службе тульского УМВД отметили, что задержанный ранее уже был осужден за кражу. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося, новогодняя ёлка изъята и возращена на прежнее место.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 08:22 +6
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