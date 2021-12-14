В Туле в научно-производственную роту ВДВ прибыли 20 призывников

Фото предоставлено Тульским соединением ВДВ.

Это лучшие выпускники тульских вузов, те, кто участвует в разработке и внедрении новых технологий на производстве.

В ряды десантников Тульского соединения для прохождения службы в научно-производственной роте Воздушно-десантных войск прибыли 20 призывников.

Это лучшие выпускники тульских вузов, те, кто участвует в разработке и внедрении новых технологий на производстве.

Военнослужащие научно-производственной роты будут проходить службу наравне с остальными десантниками соединения, выполнять задачи по созданию перспективных систем вооружения в конструкторских бюро, а также учиться основам военного дела наравне с остальными военнослужащими.

Отметим, что военнослужащие научно-производственной роты на занятиях по боевой подготовке используют оружие, которое разрабатывается в конструкторских бюро.

Всего в научно-производственной роте проходят службу порядка 50 военнослужащих.