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В Туле в научно-производственную роту ВДВ прибыли 20 призывников
Фото предоставлено Тульским соединением ВДВ.

В Туле в научно-производственную роту ВДВ прибыли 20 призывников

Это лучшие выпускники тульских вузов, те, кто участвует в разработке и внедрении новых технологий на производстве.

В ряды десантников Тульского соединения для прохождения службы в научно-производственной роте Воздушно-десантных войск прибыли 20 призывников.

Это лучшие выпускники тульских вузов, те, кто участвует в разработке и внедрении новых технологий на производстве.

Военнослужащие научно-производственной роты будут проходить службу наравне с остальными десантниками соединения, выполнять задачи по созданию перспективных систем вооружения в конструкторских бюро, а также учиться основам военного дела наравне с остальными военнослужащими.

Отметим, что военнослужащие научно-производственной роты на занятиях по боевой подготовке используют оружие, которое разрабатывается в конструкторских бюро.

Всего в научно-производственной роте проходят службу порядка 50 военнослужащих.

Галерея
В Туле в научно-производственную роту ВДВ прибыли 20 призывников, Фото: 1
В Туле в научно-производственную роту ВДВ прибыли 20 призывников, Фото: 2
В Туле в научно-производственную роту ВДВ прибыли 20 призывников, Фото: 3
В Туле в научно-производственную роту ВДВ прибыли 20 призывников, Фото: 4
В Туле в научно-производственную роту ВДВ прибыли 20 призывников, Фото: 5
В Туле в научно-производственную роту ВДВ прибыли 20 призывников, Фото: 6
В Туле в научно-производственную роту ВДВ прибыли 20 призывников, Фото: 7
В Туле в научно-производственную роту ВДВ прибыли 20 призывников, Фото: 8
В Туле в научно-производственную роту ВДВ прибыли 20 призывников, Фото: 9
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