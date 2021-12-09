«Слобода» и Myslo запускают проект «Первоклассники»

На фото — первоклассники ЦО №19 города Тулы.

218 классов — все первоклашки Тулы и Щекино в объективе наших фотографов!

По многочисленным просьбам читателей мы запускаем наш проект «Первоклассники».

В газете «Слобода» фотоальбом с первоклашками выйдет 15 декабря ограниченным тиражом, который можно будет купить только в супермаркете «Спар». Газета будет упакована в полиэтилен, так что вы сразу увидите тот вариант «Слободы», который вам нужен.

В этот же день все фотографии появятся на нашем портале Myslo.

Вы сможете приобрести цифровой оригинал фото и печатную версию календаря на 2022 год за 500 рублей.

Купить календарь можно

до 28 февраля 2022 года включительно.

Как это сделать?

Найдите фото своего класса и нажмите красную кнопку «Заказать календарь». На следующей странице оставьте свой e-mail и нажмите кнопку «Заказать». Выберите удобный способ оплаты. После оплаты на ваш e-mail придёт письмо с цифровым оригиналом фото. Забрать отпечатанный календарь можно будет в ближайший после заказа четверг (только если заказ не был сделан в среду) в офисе «Слободы» (пр. Ленина, д. 116). Заказы выдаются с 13.00 до 18.00. Телефон для справок 57−07−07 (доб. 216).

Календарь от Myslo — отличное украшение кабинета или подарок для бабушки и дедушки!