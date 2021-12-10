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Вратарь «Академии Михайлова» сыграет на чемпионате мира среди молодежных команд
Фото пресс-службы "Академии Михайлова".

Вратарь «Академии Михайлова» сыграет на чемпионате мира среди молодежных команд

Турнир пройдет с 12 по 18 декабря в Херсхольме.

Вратарь «Академии Михайлова» Алексей Снытко попал в окончательную заявку молодежной сборной Белоруссии и сыграет на чемпионате мира. Об этом сообщает клубная пресс-служба.
 
Команда уже вылетела в Данию. Турнир пройдет с 12 по 18 декабря в Херсхольме. Сборная Белоруссии сыграет против Дании, Венгрии, Латвии, Норвегии и Казахстана.
 
Снытко перешел в «Академию Михайлова» из солигорского «Шахтера-2» этим летом, провел в МХЛ 14 игр, одну сыграл на ноль. Он — первый хоккеист «Академии Михайлова», привлеченный в национальную сборную.
Кристина Вернигорина
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 17:15 0
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