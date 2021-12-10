В сеть слили фото с места происшествия, где от взрыва погиб подполковник Росгвардии

Судя по снимку, в момент смерти мужчина сидел на диване в заброшенной даче.

В сети появились снимки, сделанные вскоре после того, как был обнаружен погибший при взрыве подполковник Росгвардии. На фото видно, что в момент смерти мужчина находился на диване, который стоял в заброшенном доме.