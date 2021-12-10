новости
новости
Регистрация
В сеть слили фото с места происшествия, где от взрыва погиб подполковник Росгвардии

В сеть слили фото с места происшествия, где от взрыва погиб подполковник Росгвардии

Судя по снимку, в момент смерти мужчина сидел на диване в заброшенной даче.

В сети появились снимки, сделанные вскоре после того, как был обнаружен погибший при взрыве подполковник Росгвардии. На фото видно, что в момент смерти мужчина находился на диване, который стоял в заброшенном доме.
 
 
Сегодня мы сообщали, что в Тульской области был обнаружен труп подполковника Росгвардии. Myslo удалось выяснить подробности этой истории.
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
сегодня, в 16:36 +2
Другие статьи по темам
Событие
труп росгвардейцапроисшествияВеневский район
Место
Тульская областьВеневский район

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«Слобода» и Myslo запускают проект «Первоклассники»
«Слобода» и Myslo запускают проект «Первоклассники»
Туляк о ДТП на трассе М-2: «Оказывал первую помощь водителю, а все проезжали мимо и снимали на телефон!»
Туляк о ДТП на трассе М-2: «Оказывал первую помощь водителю, а все проезжали мимо и снимали на телефон!»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.