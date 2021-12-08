В Первомайском пожарные спасли котика, застрявшего в бетонной плите

Днем 8 декабря на пульт диспетчера Центрального пункта пожарной связи позвонила жительница пос. Первомайского с просьбой помочь достать котенка: несчастный застрял в плите перекрытия теплотрассы. Женщина рассказала, что животное почти сутки сидит и жалобно мяукает.

Личный состав 31 пожарно-спасательной части выехал на место.

— Для спасения животных нет стандартного алгоритма. В этом случае нам нужно было на месте определять, каким образом мы будем действовать. Мы взяли длинный прут, обмотали один из его концов тканью, чтобы он был мягким и не травмировал животное. С помощью него, в общем-то, мы и помогли котенку выбраться наружу. Сам он вылезти не смог бы: отверстия в плите постепенно сужаются, а котенок забрался в самую дальнюю часть, где оказался зажатым, — рассказал Антон Дороднов, один из пожарных, участвовавших в вызволении животного.

Сразу после вызволения котенка передали радостной хозяйке.