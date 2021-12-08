новости
новости
Регистрация
В Первомайском пожарные спасли котика, застрявшего в бетонной плите

В Первомайском пожарные спасли котика, застрявшего в бетонной плите

Котенок сутки просидел в «текстурах».

Днем 8 декабря на пульт диспетчера Центрального пункта пожарной связи позвонила жительница пос. Первомайского с просьбой помочь достать котенка: несчастный застрял в плите перекрытия теплотрассы. Женщина рассказала, что животное почти сутки сидит и жалобно мяукает.

Личный состав 31 пожарно-спасательной части выехал на место.

— Для спасения животных нет стандартного алгоритма. В этом случае нам нужно было на месте определять, каким образом мы будем действовать. Мы взяли длинный прут, обмотали один из его концов тканью, чтобы он был мягким и не травмировал животное. С помощью него, в общем-то, мы и помогли котенку выбраться наружу. Сам он вылезти не смог бы: отверстия в плите постепенно сужаются, а котенок забрался в самую дальнюю часть, где оказался зажатым, — рассказал Антон Дороднов, один из пожарных, участвовавших в вызволении животного.

Сразу после вызволения котенка передали радостной хозяйке.

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 17:15 +18
Другие статьи по темам
Событие
спасение котенкапожарные
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Калужское шоссе встало в пробке из-за двух ДТП
Калужское шоссе встало в пробке из-за двух ДТП
Тест на художества: угадай автора по мазку
Тест на художества: угадай автора по мазку
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.