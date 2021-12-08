Калужское шоссе встало в пробке из-за двух ДТП

Вечером 8 декабря на Калужском шоссе в Туле произошли два ДТП. Три автомобиля столкнулись неподалеку от Metro, и еще два — в районе моста через Воронку.

В результате автоаварий никто не пострадал. Однако, как сообщил корреспонденту Myslo очевидец, автоаварии стали причиной внушительной пробки.

«В сторону города машины стоят уже от трассы М-2 «Крым», — отметил очевидец.