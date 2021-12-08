Калужское шоссе встало в пробке из-за двух ДТП
По словам очевидца, затруднение движения начинается от трассы М-2.
Вечером 8 декабря на Калужском шоссе в Туле произошли два ДТП. Три автомобиля столкнулись неподалеку от Metro, и еще два — в районе моста через Воронку.
В результате автоаварий никто не пострадал. Однако, как сообщил корреспонденту Myslo очевидец, автоаварии стали причиной внушительной пробки.
«В сторону города машины стоят уже от трассы М-2 «Крым», — отметил очевидец.
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