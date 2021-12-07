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Кто вошёл в состав избирательной комиссии Тульской области: пофамильный список

Кто вошёл в состав избирательной комиссии Тульской области: пофамильный список

Указ о назначении членов регионального избиркома подписал губернатор Алексей Дюмин.

Избирательная комиссия Тульской области состоит из 14 членов с правом решающего голоса. Из них семь назначаются Тульской областной Думой, ещё семь – губернатором на основе предложений политических партий, общественных объединений, представительных органов местного самоуправления, ЦИК России и предыдущего состава облизбиркома. 

Срок полномочий областной избирательной комиссии – пять лет. В новый состав тульского облизбиркома вошли:

  • Веселов Павел Юрьевич (предложен ЦИК России),
  • Иванов Олег Владимирович (предложен реготделением «Единой России»),
  • Исаченкова Жанна Юрьевна (предложена реготделением «Ассоциация юристов России»),
  • Кирдяпкин Евгений Владимирович (предложен Тульской городской Думой),
  • Павлухина Анна Дмитриевна (предложена реготделением партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ»),
  • Солодкова Дина Анатольевна (предложена реготделением ЛДПР),
  • Темнов Эдуард Сергеевич (предложен Собранием депутатов Новомосковска).

В число членов избиркома с правом решающего голоса, назначенных Тульской областной Думой вошли:

  • Соловьев Сергей Александрович (предложен ЦИК России),
  • Ануров Владимир Михайлович (предложен реготделением «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость»),
  • Гусев Сергей Иванович (предложен реготделением партии «Новые люди»),
  • Кузьмин Александр Иванович (предложен реготделением КПРФ),
  • Снеткова Евгения Павловна (предложена реготделением партии «Коммунисты России»),
  • Есина Юлия Андреевна (предложена предыдущим составом избирательной комиссии Тульской области),
  • Краюшкина Светлана Владимировна (предложена Собранием представителей Щекинского района).
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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:19 −6
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