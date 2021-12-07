Кто вошёл в состав избирательной комиссии Тульской области: пофамильный список

Избирательная комиссия Тульской области состоит из 14 членов с правом решающего голоса. Из них семь назначаются Тульской областной Думой, ещё семь – губернатором на основе предложений политических партий, общественных объединений, представительных органов местного самоуправления, ЦИК России и предыдущего состава облизбиркома.

Срок полномочий областной избирательной комиссии – пять лет. В новый состав тульского облизбиркома вошли:

Веселов Павел Юрьевич (предложен ЦИК России),

Иванов Олег Владимирович (предложен реготделением «Единой России»),

Исаченкова Жанна Юрьевна (предложена реготделением «Ассоциация юристов России»),

Кирдяпкин Евгений Владимирович (предложен Тульской городской Думой),

Павлухина Анна Дмитриевна (предложена реготделением партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ»),

Солодкова Дина Анатольевна (предложена реготделением ЛДПР),

Темнов Эдуард Сергеевич (предложен Собранием депутатов Новомосковска).

В число членов избиркома с правом решающего голоса, назначенных Тульской областной Думой вошли: