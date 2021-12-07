Кто вошёл в состав избирательной комиссии Тульской области: пофамильный список
Указ о назначении членов регионального избиркома подписал губернатор Алексей Дюмин.
Избирательная комиссия Тульской области состоит из 14 членов с правом решающего голоса. Из них семь назначаются Тульской областной Думой, ещё семь – губернатором на основе предложений политических партий, общественных объединений, представительных органов местного самоуправления, ЦИК России и предыдущего состава облизбиркома.
Срок полномочий областной избирательной комиссии – пять лет. В новый состав тульского облизбиркома вошли:
- Веселов Павел Юрьевич (предложен ЦИК России),
- Иванов Олег Владимирович (предложен реготделением «Единой России»),
- Исаченкова Жанна Юрьевна (предложена реготделением «Ассоциация юристов России»),
- Кирдяпкин Евгений Владимирович (предложен Тульской городской Думой),
- Павлухина Анна Дмитриевна (предложена реготделением партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ»),
- Солодкова Дина Анатольевна (предложена реготделением ЛДПР),
- Темнов Эдуард Сергеевич (предложен Собранием депутатов Новомосковска).
В число членов избиркома с правом решающего голоса, назначенных Тульской областной Думой вошли:
- Соловьев Сергей Александрович (предложен ЦИК России),
- Ануров Владимир Михайлович (предложен реготделением «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость»),
- Гусев Сергей Иванович (предложен реготделением партии «Новые люди»),
- Кузьмин Александр Иванович (предложен реготделением КПРФ),
- Снеткова Евгения Павловна (предложена реготделением партии «Коммунисты России»),
- Есина Юлия Андреевна (предложена предыдущим составом избирательной комиссии Тульской области),
- Краюшкина Светлана Владимировна (предложена Собранием представителей Щекинского района).
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