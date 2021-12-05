Родителям московских школьников, не попавших на экскурсию в Тулу, возвращают деньги

Фото: «Центр приёма гостей Тульской области»

Организаторы экскурсии по Тульской области, на которую не попали учащиеся московской школы № 2107 рассказали, как обстоят дела с возвратом денежных средств. Публикуем комментарий «Центра приёма гостей Тульской области»:

«С февраля 2019 года «Центром приёма гостей Тульской области» управляет ИП Ральянов Л. А. В год к нам обращается более 150 000 (ста пятидесяти тысяч) человек, среди наших посетителей как гости Тулы, так и местные жители. За всё это время нашей командой было разработано и проведено огромное количество экскурсионных программ. Наши проекты отмечены многочисленными наградами, в том числе на Всероссийском уровне.

Мы всегда стараемся найти выход из любой сложной ситуации, чтобы от посещения нашего региона у туристов оставались только приятные воспоминания и желание вернуться в Тульскую область. К сожалению, некоторые экскурсии в итоге отменяются. Так было и в этот раз. Визит гостей был отменён по их инициативе в последний момент из-за невозможности посещения в запланированные даты музея-усадьбы «Ясная Поляна», который закрылся на посещение 1-2 ноября.

В связи с этим гостям были предложены варианты изменённой программы 1 и 2 ноября, а также возможный перенос дат посещения города на 4-7 ноября. Кроме того, гости рассматривали вариант переноса экскурсионной программы на более поздние даты с сохранением её стоимости. В итоге гостями всё-таки было принято решение об отмене поездки.

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 г. №1491 «Об утверждении Правил и условий возврата билетов, абонементов и экскурсионных путевок», экскурсант может получить обратно 100% цены билета, сданного не позднее чем за 10 дней, 50% – не позднее чем за 5 дней, 30% – не позднее чем за 3 дня. В данной ситуации решение заказчиком о возврате средств было принято менее чем за 10 дней до начала программы, таким образом часть суммы могла быть удержана.

Однако, несмотря на фактически понесённые расходы, связанные с организацией и подготовкой данной программой, и позднюю отмену, руководителем «Центра приёма гостей Тульской области» Ральяновым Леонидом было принято решение о возврате денежных средств гостям в полном объёме. Мы любим своё дело и, как организация, для которой развитие туризма в родном регионе – первостепенная задача, делаем всё, чтобы отдых в Туле был качественным и комфортным, поэтому стремимся идти гостям города всегда навстречу, в том числе в ситуации возврата средств за несостоявшийся отдых.

Так как оплата происходила с использованием банковской карты и платёжной платформы ЮMoney (бывшая Яндекс.Деньги, на данный момент проект Сбербанка), то и возврат должен производиться тем же путём с использованием этой же платформы. Согласно правилам ЮMoney, возврат происходит на сумму до 50000 (пятидесяти тысяч) рублей за счёт будущих поступлений, либо в размере суточных поступлений, иначе формирование кассового чека возврата при прямом переводе денежных средств посредством платёжного поручения не происходит, что будет являться нарушением кассовой дисциплины.

Таким образом, возврат средств единым платежом оказался не возможен. Уточнение особенностей и поиск решения по возврату денежных средств на сумму более 50000 рублей через платформу ЮMoney заняли более двух недель.

По итогу с заказчиком была достигнута договорённость о возврате денежных средств частями, до 50000 рублей каждая. Часть средств за программу была возвращена до выхода статьи на портале Myslo, а остаток будет возвращен в ближайшее время по мере поступления средств на платформу ЮMoney, с которой осуществляется возврат средств покупателю. Сегодня после выхода статьи мы запросили комментарий у заказчика. Претензий к нам у него нет, сам факт появления данной публикации его удивил. Мы следуем достигнутым ранее договорённостям».

От редакции: мы связались с Алёной Сироткиной, которая рассказала нам о сложившейся ситуации. Она сообщила, что, по словам представителя родительского комитета класса, часть денежных средств действительно была возвращена Ральяновым Л. А., однако о сроках фактической передачи денег родителям её никто не уведомил и каких-либо подтверждающих документов не предоставил.

Мы будем следить за развитием этой истории и обязательно расскажем об итогах, отразив позицию как «Центра приёма гостей Тульской области», так и родителей школьников.