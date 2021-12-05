Тулячка оплатила покупку чужой банковской картой и теперь ей грозит уголовная статья

Карту женщина нашла, но пошла с ней не в банк, а в магазин.

Сотрудники отдела полиции «Косогорское» установили подозреваемую в краже. Жертвой преступного деяния стала 47-летняя местная жительница. По предварительным данным, он оставил банковскую карту в неустановленном месте, после чего с нее произошло списание денежных средств в размере 963 рублей.

В ходе проведения оперативных мероприятий полицейским удалось установить личность и местонахождение предполагаемой злоумышленницы. Предположительно, находкой воспользовалась в личных целях 39-летняя местная жительница. Понимая, что распоряжается не принадлежащими ей денежными средствами, она оплатила покупки в магазинах найденной банковской картой.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства данного происшествия.