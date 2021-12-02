новости
новости
Регистрация
Как выглядят палаты для онкобольных в тульском онкоцентре

Как выглядят палаты для онкобольных в тульском онкоцентре

Онкоцентр в Туле сдадут в 2023 году - сейчас объект готов на 25%. Но уже можно посмотреть, как выглядят и чем оборудованы палаты!

2 декабря 2021 года губернатор Тульской области проинспектировал строительство онкоцентра в Туле.

На стройплощадке кипела работа

Галерея
стройплощадка онкоцентра, Фото: 1
стройплощадка онкоцентра, Фото: 2
стройплощадка онкоцентра, Фото: 3
стройплощадка онкоцентра, Фото: 4
стройплощадка онкоцентра, Фото: 5
стройплощадка онкоцентра, Фото: 6
стройплощадка онкоцентра, Фото: 7
стройплощадка онкоцентра, Фото: 8
стройплощадка онкоцентра, Фото: 9
стройплощадка онкоцентра, Фото: 10
стройплощадка онкоцентра, Фото: 11
стройплощадка онкоцентра, Фото: 12
стройплощадка онкоцентра, Фото: 13
стройплощадка онкоцентра, Фото: 14
стройплощадка онкоцентра, Фото: 15
стройплощадка онкоцентра, Фото: 16
стройплощадка онкоцентра, Фото: 17
стройплощадка онкоцентра, Фото: 18
стройплощадка онкоцентра, Фото: 19
показать все фотографии

— На территории Тульской области идет строительство современного медицинского учреждения, где будут оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь онкобольным. Здесь будут выявлять заболевание на ранней стадии и лечить, используя новейшие достижения в области онкологии. В комплексе разместятся также лаборатория и исследовательский центр, — сказал Алексей Дюмин.

Онкоцентр будет рассчитан на 340 мест, поликлиника — на 400 посещений в смену. Общая площадь центра составит более 57 тысяч кв. м.

По обращению Алексея Дюмина и министра обороны РФ Сергея Шойгу, Президент России Владимир Путин одобрил назначение на строительство единого исполнителя — публично-правовую Военно-строительную компанию (ВСК).

— Мы видим, что совсем скоро будет закрыт тепловой контур здания и начнутся отделочные работы, оснащение центра. По планам объект должен быть сдан в 2024 году, но исходя из опыта и тех сил, которые брошены на объект, мы сэкономим год — сдадим объект в 2023 году. Год — это очень важно, учитывая заболевания, которые тут будут лечить. Это спасенные жизни! — сказал Алексей Дюмин.

Строительство объекта курирует председатель правительства Тульской области Валерий Шерин.

Руководитель компании ВСК Андрей Белков пояснил, что к строительству онкоцентра приступили в декабре 2020 года, сейчас объект готов на 25%. На объекте трудятся 600 человек и 15 единиц строительной техники. Уже построена котельная, трансформаторная подстанция, в декабре строители закончат внешние инженерные сети.

— С учетом темпов строительства мы закончим внешний контур здания 25 февраля 2022 года, после чего приступим к масштабным отделочным работам. Объект планируем закончить в декабре 2022 года, — заявил Андрей Белков.

По словам Константина Лопухова, министра строительства Тульской области, в декабре будет заключен второй контракт на поставку медицинского оборудования в онкоцентр.

В самом здании онкоцентра губернатор осмотрел две практически готовые палаты для больных — одноместную и двухместную. Все палаты в центре будут иметь санузел с душевой кабиной.

— Эти палаты для пациентов после операций и химиотерапии, они оснащены аппаратурой сопровождения больного, системой подачи кислорода, многофункциональными кроватями, — пояснил Дмитрий Марков, зампред правительства, министр здравоохранения региона.

По словам Маркова, общая штатная численность онкоцентра — 1500 человек, в том числе врачи различных специальностей — онкологи, анестезиологи-реаниматологи, врачи УЗИ, рентгенологи, радиологи, врачи клинической лабораторной диагностики и другие.

— Я акцентирую ваше внимание, уже сейчас надо формировать штат сотрудников. Как будете привлекать врачей и средний медперсонал? — уточнил Алексей Дюмин у министра здравоохранения.

По словам Дмитрия Маркова, костяк команды онкоцентра составят врачи из областного онкодиспансера.

— У нас есть институт, который нас курирует в вопросе подготовки и переподготовки кадров — федеральный онкоцентр под руководством академика Каплина. Мы уже направили туда для прохождения ординатуры врачей, мы готовим средний медперсонал с медучилищем, — заявил Марков.

Алексей Дюмин напомнил, что после встречи с президентом, на которой было принято решение о строительстве центра, регион пошел по нестандартному пути поддержки и привлечения медицинских кадров — строительству коттеджного поселка для врачей.

— В соответствии с Вашим поручением мы подобрали и сформировали необходимый земельный участок — всего в 700−800 метрах от будущего онкоцентра. До конца декабря подрядчик уже выйдет на стройплощадку, — пояснил Валерий Шерин. — 25 домов для высококлассных специалистов, которые будут работать в центре, сдадут к июню 2023 года. Дома планируется сдавать с отделкой и базовым наполнением по мебели.

Что касается других специалистов, то благодаря поддержке губернатора и системы инфраструктурных облигаций запущен проект «Новая Тула». Достигнута договоренность, что не менее 5000 кв. метров жилья ежегодно застройщик будет предоставлять для медиков по социальным расценкам.

— Я поручал обсудить эту тему с коммерческими застройщиками. Как с этим обстоят дела? — уточнил губернатор.

По словам Валерия Шерина, все застройщики с готовностью откликнулись на это предложение.

Будущим врачам со стороны правительства региона обеспечена поддержка: единовременная социальная выплата в размере 650 тысяч рублей, служебное жилье или участие в программах льготного ипотечного кредитования. Отработавшим три года молодым специалистам выплачивается пособие в размере пяти окладов. Для отбора кандидатов в онкоцентр проводится работа с медицинскими вузами.

Введение онкоцентра в эксплуатацию поможет достичь целей федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение».

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Татьяна Алексеева
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 17:49 +5
Другие статьи по темам
Событие
строительство онкоцентра в Туле
Люди
губернатор Тульской области Алексей ДюминВалерий ШеринКонстантн ЛопуховДмитрий Марков
Место
ТулаТульская область
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле сенаторский BMW c «блатными» номерами купили за 48 млн рублей
В Туле сенаторский BMW c «блатными» номерами купили за 48 млн рублей
Срок действия сертификатов для переболевших ковидом продлили до года
Срок действия сертификатов для переболевших ковидом продлили до года
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.