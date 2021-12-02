Как выглядят палаты для онкобольных в тульском онкоцентре

Онкоцентр в Туле сдадут в 2023 году - сейчас объект готов на 25%. Но уже можно посмотреть, как выглядят и чем оборудованы палаты!

2 декабря 2021 года губернатор Тульской области проинспектировал строительство онкоцентра в Туле.

На стройплощадке кипела работа

— На территории Тульской области идет строительство современного медицинского учреждения, где будут оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь онкобольным. Здесь будут выявлять заболевание на ранней стадии и лечить, используя новейшие достижения в области онкологии. В комплексе разместятся также лаборатория и исследовательский центр, — сказал Алексей Дюмин.

Онкоцентр будет рассчитан на 340 мест, поликлиника — на 400 посещений в смену. Общая площадь центра составит более 57 тысяч кв. м.

По обращению Алексея Дюмина и министра обороны РФ Сергея Шойгу, Президент России Владимир Путин одобрил назначение на строительство единого исполнителя — публично-правовую Военно-строительную компанию (ВСК).

— Мы видим, что совсем скоро будет закрыт тепловой контур здания и начнутся отделочные работы, оснащение центра. По планам объект должен быть сдан в 2024 году, но исходя из опыта и тех сил, которые брошены на объект, мы сэкономим год — сдадим объект в 2023 году. Год — это очень важно, учитывая заболевания, которые тут будут лечить. Это спасенные жизни! — сказал Алексей Дюмин.

Строительство объекта курирует председатель правительства Тульской области Валерий Шерин.

Руководитель компании ВСК Андрей Белков пояснил, что к строительству онкоцентра приступили в декабре 2020 года, сейчас объект готов на 25%. На объекте трудятся 600 человек и 15 единиц строительной техники. Уже построена котельная, трансформаторная подстанция, в декабре строители закончат внешние инженерные сети.

— С учетом темпов строительства мы закончим внешний контур здания 25 февраля 2022 года, после чего приступим к масштабным отделочным работам. Объект планируем закончить в декабре 2022 года, — заявил Андрей Белков.

По словам Константина Лопухова, министра строительства Тульской области, в декабре будет заключен второй контракт на поставку медицинского оборудования в онкоцентр.

В самом здании онкоцентра губернатор осмотрел две практически готовые палаты для больных — одноместную и двухместную. Все палаты в центре будут иметь санузел с душевой кабиной.

— Эти палаты для пациентов после операций и химиотерапии, они оснащены аппаратурой сопровождения больного, системой подачи кислорода, многофункциональными кроватями, — пояснил Дмитрий Марков, зампред правительства, министр здравоохранения региона.

По словам Маркова, общая штатная численность онкоцентра — 1500 человек, в том числе врачи различных специальностей — онкологи, анестезиологи-реаниматологи, врачи УЗИ, рентгенологи, радиологи, врачи клинической лабораторной диагностики и другие.

— Я акцентирую ваше внимание, уже сейчас надо формировать штат сотрудников. Как будете привлекать врачей и средний медперсонал? — уточнил Алексей Дюмин у министра здравоохранения.

По словам Дмитрия Маркова, костяк команды онкоцентра составят врачи из областного онкодиспансера.

— У нас есть институт, который нас курирует в вопросе подготовки и переподготовки кадров — федеральный онкоцентр под руководством академика Каплина. Мы уже направили туда для прохождения ординатуры врачей, мы готовим средний медперсонал с медучилищем, — заявил Марков.

Алексей Дюмин напомнил, что после встречи с президентом, на которой было принято решение о строительстве центра, регион пошел по нестандартному пути поддержки и привлечения медицинских кадров — строительству коттеджного поселка для врачей.

— В соответствии с Вашим поручением мы подобрали и сформировали необходимый земельный участок — всего в 700−800 метрах от будущего онкоцентра. До конца декабря подрядчик уже выйдет на стройплощадку, — пояснил Валерий Шерин. — 25 домов для высококлассных специалистов, которые будут работать в центре, сдадут к июню 2023 года. Дома планируется сдавать с отделкой и базовым наполнением по мебели.

Что касается других специалистов, то благодаря поддержке губернатора и системы инфраструктурных облигаций запущен проект «Новая Тула». Достигнута договоренность, что не менее 5000 кв. метров жилья ежегодно застройщик будет предоставлять для медиков по социальным расценкам.

— Я поручал обсудить эту тему с коммерческими застройщиками. Как с этим обстоят дела? — уточнил губернатор.

По словам Валерия Шерина, все застройщики с готовностью откликнулись на это предложение.

Будущим врачам со стороны правительства региона обеспечена поддержка: единовременная социальная выплата в размере 650 тысяч рублей, служебное жилье или участие в программах льготного ипотечного кредитования. Отработавшим три года молодым специалистам выплачивается пособие в размере пяти окладов. Для отбора кандидатов в онкоцентр проводится работа с медицинскими вузами.

Введение онкоцентра в эксплуатацию поможет достичь целей федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение».