новости
новости
Регистрация
Туляков приглашают на спектакль «Сниму квартиру»

Туляков приглашают на спектакль «Сниму квартиру»

18 декабря в Городском концертном зале покажут спектакль «Сниму квартиру». Начало в 19.00. Билеты в продаже на Myslo!

Жизнеутверждающая, детективная и весёлая постановка о том, как три совершенно разных человека пытаются разобраться, что же для них является настоящим счастьем.

Трое, абсолютно разных по статусу и мировоззрениям, мужчин арендуют одну и ту же квартиру. Деньги заплачены за полгода вперед, хозяйка пропала, и три незнакомых человека вынуждены делить между собой небольшой пентхаус в центре Москвы. Они готовы поубивать друг друга, но выясняется, что простая человеческая солидарность, сострадание и сопереживание способны творить чудеса и менять судьбы взрослых состоявшихся мужчин.
 
В ролях:
 
Олег Штефанко («Лесник», «Мосгаз», «Майор Ветров»);
Александр Наумов («Метод 2», «Отель Элеон»);
Константин Соловьев («Балканский рубеж», «Склифосовский», «В августе 44-го»). 
 
Продолжительность: 1 час 50 минут (с антрактом). 
 

Вы можете купить билеты онлайн:

 
Купить билет
 
Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:
 
  • Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
    Пн.-сб.: 10.00−18.00. Вс.: выходной;
  • Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»
    Пн.-сб.: 10.00−20.00. Вс.: выходной;
  • Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»
    Пн.-пт.: 9.00−18.00. Сб.-вс.: выходной.
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Владимир Сундуков
сегодня, в 20:41 0
Другие статьи по темам
Событие
театрыГородской концертный залТула
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тулячка отсудила у магазина 22 тысячи рублей за некачественную обувь
Тулячка отсудила у магазина 22 тысячи рублей за некачественную обувь
ГИБДД предупреждает туляков о снежных заносах на дорогах
ГИБДД предупреждает туляков о снежных заносах на дорогах
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.