Туляков приглашают на спектакль «Сниму квартиру»
18 декабря в Городском концертном зале покажут спектакль «Сниму квартиру». Начало в 19.00. Билеты в продаже на Myslo!
Жизнеутверждающая, детективная и весёлая постановка о том, как три совершенно разных человека пытаются разобраться, что же для них является настоящим счастьем.
Трое, абсолютно разных по статусу и мировоззрениям, мужчин арендуют одну и ту же квартиру. Деньги заплачены за полгода вперед, хозяйка пропала, и три незнакомых человека вынуждены делить между собой небольшой пентхаус в центре Москвы. Они готовы поубивать друг друга, но выясняется, что простая человеческая солидарность, сострадание и сопереживание способны творить чудеса и менять судьбы взрослых состоявшихся мужчин.
В ролях:
Олег Штефанко («Лесник», «Мосгаз», «Майор Ветров»);
Александр Наумов («Метод 2», «Отель Элеон»);
Константин Соловьев («Балканский рубеж», «Склифосовский», «В августе 44-го»).
Продолжительность: 1 час 50 минут (с антрактом).
Вы можете купить билеты онлайн:
Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:
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Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
Пн.-сб.: 10.00−18.00. Вс.: выходной;
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Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»
Пн.-сб.: 10.00−20.00. Вс.: выходной;
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Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»
Пн.-пт.: 9.00−18.00. Сб.-вс.: выходной.
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