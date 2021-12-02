Туляков приглашают на спектакль «Сниму квартиру»

18 декабря в Городском концертном зале покажут спектакль «Сниму квартиру». Начало в 19.00. Билеты в продаже на Myslo!

Жизнеутверждающая, детективная и весёлая постановка о том, как три совершенно разных человека пытаются разобраться, что же для них является настоящим счастьем.

Трое, абсолютно разных по статусу и мировоззрениям, мужчин арендуют одну и ту же квартиру. Деньги заплачены за полгода вперед, хозяйка пропала, и три незнакомых человека вынуждены делить между собой небольшой пентхаус в центре Москвы. Они готовы поубивать друг друга, но выясняется, что простая человеческая солидарность, сострадание и сопереживание способны творить чудеса и менять судьбы взрослых состоявшихся мужчин.

В ролях:

Олег Штефанко («Лесник», «Мосгаз», «Майор Ветров»);

Александр Наумов («Метод 2», «Отель Элеон»);

Константин Соловьев («Балканский рубеж», «Склифосовский», «В августе 44-го»).

Продолжительность: 1 час 50 минут (с антрактом).

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