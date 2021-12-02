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Деревня замерзает: в Щекинском районе третий день не могут восстановить оборванные ветром провода

Деревня замерзает: в Щекинском районе третий день не могут восстановить оборванные ветром провода

Аварийная служба несколько раз переносила сроки ремонта электрической линии, но работы до сих пор не выполнены.

Вечером 30 ноября в деревне Кривцово Щекинского района от порыва ветра упало дерево у одного из домов и оборвало электрические провода, обесточив всю деревню.

Жители в тот же вечер позвонили на горячую линию электросетей, им пообещали 1 декабря устранить аварию. Но в итоге электрики так и не доехали до деревни.

В связи с этим жители обратились в редакцию Myslo с просьбой привлечь внимание к проблеме:

— Вся деревня без электричества, в домах холодно. У нас газовое отопление, котёл работает только с электрическим насосом. Мы замерзаем! — написала на редакционную почту жительница.

Галерея
Деревня замерзает: в Щекинском районе третий день не восстановлены оборванные ветром провода, Фото: 1
Деревня замерзает: в Щекинском районе третий день не восстановлены оборванные ветром провода, Фото: 2
Деревня замерзает: в Щекинском районе третий день не восстановлены оборванные ветром провода, Фото: 3
Деревня замерзает: в Щекинском районе третий день не восстановлены оборванные ветром провода, Фото: 4
Деревня замерзает: в Щекинском районе третий день не восстановлены оборванные ветром провода, Фото: 5
Деревня замерзает: в Щекинском районе третий день не восстановлены оборванные ветром провода, Фото: 6
Деревня замерзает: в Щекинском районе третий день не восстановлены оборванные ветром провода, Фото: 7
Деревня замерзает: в Щекинском районе третий день не восстановлены оборванные ветром провода, Фото: 8
Деревня замерзает: в Щекинском районе третий день не восстановлены оборванные ветром провода, Фото: 9
Деревня замерзает: в Щекинском районе третий день не восстановлены оборванные ветром провода, Фото: 10
Деревня замерзает: в Щекинском районе третий день не восстановлены оборванные ветром провода, Фото: 11
Деревня замерзает: в Щекинском районе третий день не восстановлены оборванные ветром провода, Фото: 12
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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 11:06 +1
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Тульская областьЩекинский район
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