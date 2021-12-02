Деревня замерзает: в Щекинском районе третий день не могут восстановить оборванные ветром провода
Аварийная служба несколько раз переносила сроки ремонта электрической линии, но работы до сих пор не выполнены.
Вечером 30 ноября в деревне Кривцово Щекинского района от порыва ветра упало дерево у одного из домов и оборвало электрические провода, обесточив всю деревню.
Жители в тот же вечер позвонили на горячую линию электросетей, им пообещали 1 декабря устранить аварию. Но в итоге электрики так и не доехали до деревни.
В связи с этим жители обратились в редакцию Myslo с просьбой привлечь внимание к проблеме:
— Вся деревня без электричества, в домах холодно. У нас газовое отопление, котёл работает только с электрическим насосом. Мы замерзаем! — написала на редакционную почту жительница.
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