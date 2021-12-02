Деревня замерзает: в Щекинском районе третий день не могут восстановить оборванные ветром провода

Аварийная служба несколько раз переносила сроки ремонта электрической линии, но работы до сих пор не выполнены.

Вечером 30 ноября в деревне Кривцово Щекинского района от порыва ветра упало дерево у одного из домов и оборвало электрические провода, обесточив всю деревню.

Жители в тот же вечер позвонили на горячую линию электросетей, им пообещали 1 декабря устранить аварию. Но в итоге электрики так и не доехали до деревни.

В связи с этим жители обратились в редакцию Myslo с просьбой привлечь внимание к проблеме:

— Вся деревня без электричества, в домах холодно. У нас газовое отопление, котёл работает только с электрическим насосом. Мы замерзаем! — написала на редакционную почту жительница.