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Тулячка Дарья Абрамова вышла в полуфинал чемпионата России по боксу
Фото: Федерация бокса Тульской области.

Тулячка Дарья Абрамова вышла в полуфинал чемпионата России по боксу

Наша спортсменка победила Дину Богданову из Магаданской области.

Тулячка Дарья Абрамова вышла в полуфинал чемпионата России по боксу. Напомним, турнир проходит в Челябинске. В соревнованиях принимают участие 180 спортсменок из 48 регионов России.

1 декабря тульская спортсменка в четвертьфинале в весовой категории до 57 кг единогласным решением судей победила Дину Богданову из Магаданской области.

Видео боя можно посмотреть с 19 мин. 25 сек.:

Как сообщает Федерация бокса Тульской области, в бою за выход в финал Дарье Абрамовой 2 декабря будет противостоять Алина Пушкарь из Краснодарского края.

Кристина Вернигорина
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 10:31 +3
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