Фото: Федерация бокса Тульской области.

Наша спортсменка победила Дину Богданову из Магаданской области.

Тулячка Дарья Абрамова вышла в полуфинал чемпионата России по боксу. Напомним, турнир проходит в Челябинске. В соревнованиях принимают участие 180 спортсменок из 48 регионов России.

1 декабря тульская спортсменка в четвертьфинале в весовой категории до 57 кг единогласным решением судей победила Дину Богданову из Магаданской области.

Видео боя можно посмотреть с 19 мин. 25 сек.:

Как сообщает Федерация бокса Тульской области, в бою за выход в финал Дарье Абрамовой 2 декабря будет противостоять Алина Пушкарь из Краснодарского края.