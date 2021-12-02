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Деревня Бехово признана одной из лучших в мире
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Деревня Бехово признана одной из лучших в мире

Она вошла в число победителей международного конкурса «Лучшие туристические деревни ЮНВТО».

Итоги конкурса подвели на 24-й сессии Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО) в Мадриде. В нём участвовали деревни из 75 стран мира. От России участвовали населенные пункты из Ярославской (село Вятское), Свердловской (поселок Висим) и Тульской (деревня Бёхово) областей.

По итогам международного судейства из 170 заявок, д. Бёхово стала единственным победителем не только от России, но и от всех стран постсоветского пространства. Проект стартовал в нынешнем году, его цель – развитие и популяризация сельского туризма. ЮНВТО будет курировать, поддерживать и продвигать победившие деревни.

– В своём ежегодном Послании губернатор Алексей Дюмин назвал одной из задач развития туризма расширение разнообразия предложений для гостей региона. Тула уже стала центром притяжения туристов, теперь важно показать им наши малые города, новые локации, – сказала председатель комитета Тульской области по развитию туризма Лариса Соломатина.

Комитет совместно с музеем-заповедником В. Д. Поленова, администрацией Заокского района при поддержке Федерального агентства по туризму провел большую работу по формированию заявки на присвоение селу Бёхово статуса лучшей туристической деревни. Этот статус – мировое признание того, что деревня обладает богатым культурно-историческим наследием, сумела сохранить свою аутентичность и уникальность.

Бёхово – жемчужина Тульской области, часть национального заповедника, носящего имя живописца Василия Поленова. Деревня расположена на высоком берегу Оки – это естественная граница между Калужской, Тульской и Московскими областями. Главная достопримечательность – Церковь Живоначальной Троицы, которая была построена по эскизам художника.

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