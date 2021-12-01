новости
новости
Регистрация
В тульском магазине нашли контрафактные кроссовки и постельное белье
Фото: пресс-служба Тульской таможни

В тульском магазине нашли контрафактные кроссовки и постельное белье

Совместную проверку провели сотрудники тульской таможни, транспортной прокуратуры, Роспотребнадзора и линейного отдела МВД России.

При проведении таможенного осмотра в одном из тульских магазинов были изъяты 24 единицы продукции с признаками контрафакта – кроссовки, носки, сумки, спортивная одежда.

Также в ходе рейда была выявлена немаркированная продукция: 114 пар женской обуви, 6 комплектов постельного белья и 38 флаконов парфюмерной воды.

В отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 15.12 КоАП РФ. Ему грозит штраф от 2000 до 4000 рублей с конфискацией товаров.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 08:24 +1
Другие статьи по темам
Событие
таможняконтрафактные товарыпроверкамагазинадминистративное правонарушение
Место
Тула
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

К Новому году РСХБ выпускает кредитную карту с льготным периодом до 115 дней
К Новому году РСХБ выпускает кредитную карту с льготным периодом до 115 дней
Часть Советского округа Тулы останется без холодной воды
Часть Советского округа Тулы останется без холодной воды
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.