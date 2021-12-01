Фото: пресс-служба Тульской таможни
В тульском магазине нашли контрафактные кроссовки и постельное белье
Совместную проверку провели сотрудники тульской таможни, транспортной прокуратуры, Роспотребнадзора и линейного отдела МВД России.
При проведении таможенного осмотра в одном из тульских магазинов были изъяты 24 единицы продукции с признаками контрафакта – кроссовки, носки, сумки, спортивная одежда.
Также в ходе рейда была выявлена немаркированная продукция: 114 пар женской обуви, 6 комплектов постельного белья и 38 флаконов парфюмерной воды.
В отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 15.12 КоАП РФ. Ему грозит штраф от 2000 до 4000 рублей с конфискацией товаров.
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