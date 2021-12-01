В тульском магазине нашли контрафактные кроссовки и постельное белье

Фото: пресс-служба Тульской таможни

При проведении таможенного осмотра в одном из тульских магазинов были изъяты 24 единицы продукции с признаками контрафакта – кроссовки, носки, сумки, спортивная одежда.

Также в ходе рейда была выявлена немаркированная продукция: 114 пар женской обуви, 6 комплектов постельного белья и 38 флаконов парфюмерной воды.

В отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 15.12 КоАП РФ. Ему грозит штраф от 2000 до 4000 рублей с конфискацией товаров.