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Где в Туле не будет света 2 декабря
«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.
С 9.00 до 18.00 они пройдут по следующим адресам:
- ул. 1-я Хомутовка, 1-33 (нечётн.), 2-12 (чётн.), 34, 36, 38,
- ул. Р. Люксембург, 8-б,
- ул. 2-я Хомутовка, 2,
- ул. Войкова, 39,
- ул. Томпа, 1,
- пер. Болотникова, 1-а-г, 1-4, 16, 18, 20, 1-а, 13-а, 15, 11,
- ул. Дзержинского, 20-28 (чётн.), 29, 35, 32, 34, 36,
- пер. Водный, 1-17, 23-27 (нечётн.), 2-26 (чётн.), 31,
- Новомосковское шоссе, 52, 54, 54-б,
- ул. Марата, 31, 33, 35-а,
- ул. Гармонная, 37,
- пр-д Вильямса, 7, 8,
- ул. Бондаренко, 27,
- пр-т Ленина, 124, 124-а,
- ул. Мусоргского, 1-9 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
- ул. Докучаева, 17-30,
- ул. Комбайновая, 11-15,
- ул. Клары Цеткин, 3-16,
- Красноармейский пр-т, 19-а,
- п. Угольный: ул. 1-й Квартал, 1-15 (нечётн.), 9-а,
- ул. Кирпичная, 25-37 (нечётн.), 49, 53-91 (нечётн.),
- п. Лихвинка, 3-й Лихвинский пр-д, 1-16,
- 4-й Лихвинский пр-д 1-37,
- пр-д Косой 1-19.
- Мясново: Одоевское шоссе, 67, 57, 55,
- Ханинский пр-д, 10.
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