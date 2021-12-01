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Где в Туле не будет света 2 декабря
Изображение Comfreak с сайта Pixabay

Где в Туле не будет света 2 декабря

«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.

С 9.00 до 18.00 они пройдут по следующим адресам:

  • ул. 1-я Хомутовка, 1-33 (нечётн.), 2-12 (чётн.), 34, 36, 38,
  • ул. Р. Люксембург, 8-б,
  • ул. 2-я Хомутовка, 2,
  • ул. Войкова, 39,
  • ул. Томпа, 1,
  • пер. Болотникова, 1-а-г, 1-4, 16, 18, 20, 1-а, 13-а, 15, 11,
  • ул. Дзержинского, 20-28 (чётн.), 29, 35, 32, 34, 36,
  • пер. Водный, 1-17, 23-27 (нечётн.), 2-26 (чётн.), 31,
  • Новомосковское шоссе, 52, 54, 54-б,
  • ул. Марата, 31, 33, 35-а,
  • ул. Гармонная, 37,
  • пр-д Вильямса, 7, 8,
  • ул. Бондаренко, 27,
  • пр-т Ленина, 124, 124-а,
  • ул. Мусоргского, 1-9 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
  • ул. Докучаева, 17-30,
  • ул. Комбайновая, 11-15,
  • ул. Клары Цеткин, 3-16,
  • Красноармейский пр-т, 19-а,
  • п. Угольный: ул. 1-й Квартал, 1-15 (нечётн.), 9-а,
  • ул. Кирпичная, 25-37 (нечётн.), 49, 53-91 (нечётн.),
  • п. Лихвинка, 3-й Лихвинский пр-д, 1-16,
  • 4-й Лихвинский пр-д 1-37,
  • пр-д Косой 1-19.
  • Мясново: Одоевское шоссе, 67, 57, 55,
  • Ханинский пр-д, 10.
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Автор: Леонид Почекин
вчера, в 22:00 +1
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