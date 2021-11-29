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МЧС предупреждает туляков о сильном ветре и дожде 30 ноября

МЧС предупреждает туляков о сильном ветре и дожде 30 ноября

Днем порывы стихии могут достигать 20 метров в секунду.

Ночью и днем 30 ноября на территории области ожидается ухудшение погоды. Об этом, со ссылкой на Тульский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сообщает региональное МЧС.
 
Ночью местами сильный дождь и порывы ветра 12−17 метров в секунду. Днем ветер увеличится до скорости 15−20 м/с.
 
МЧС России напоминает, что при порывистом ветре следует:
 
  • парковать машину вдали от деревьев, а также слабо закрепленных конструкций;
  • обходить шаткие строения;
  • избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач).
 
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Алексей Пирязев
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