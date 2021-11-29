МЧС предупреждает туляков о сильном ветре и дожде 30 ноября

Днем порывы стихии могут достигать 20 метров в секунду.

Ночью и днем 30 ноября на территории области ожидается ухудшение погоды. Об этом, со ссылкой на Тульский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сообщает региональное МЧС.

Ночью местами сильный дождь и порывы ветра 12−17 метров в секунду. Днем ветер увеличится до скорости 15−20 м/с.

МЧС России напоминает, что при порывистом ветре следует: