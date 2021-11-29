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Заболеваемость ОРВИ в Туле вдвое выше эпидпорога

Заболеваемость ОРВИ в Туле вдвое выше эпидпорога

Об этом рассказали на оперативном совещании у губернатора.

Об эпидобстановке за прошедшую неделю доложил главный санитарный врач региона Александр Ломовцев.
 
В области зарегистрировано 8838 случаев ОРВИ, что выше эпидпорога на 18% и на 18% выше показателей прошлой недели. Непосредственно в Туле выявлено 4431 случай ОРВИ, и это на 50% выше эпидпорога.
 
Сохраняется высокий уровень заболеваемости внебольничной пневмонией — 450 случаев. На прошлой неделе их было 500. Среди детей 7−14 лет заболеваемость продолжает расти. Во всех остальных возрастных группах заболеваемость снижается.
 
На промышленных предприятиях было зафиксировано 12 заносов коронавируса, в школах — 73. Из-за границы в регион завезли 6 случаев ковида — 5 из Турции и 1 из Доминиканы.
 
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