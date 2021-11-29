Какие законы вступают в силу в декабре

Вводится досудебная блокировка сайтов, рекламирующих финансовые пирамиды, вводящих пользователей в заблуждение из?за сходства доменных имен, оформления или содержания с настоящими финансовыми организациями и предлагающих финансовые услуги лиц, которые их оказывать не вправе.

«Появится возможность во внесудебном порядке блокировать сайты, которые выманивают деньги, а потом исчезают. Решение позволит оперативно пресекать деятельность ресурсов, рекламирующих финансовые пирамиды», — пояснил Председатель ГД Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Доступ к социально значимым сайтам

К социально значимым сайтам предоставят бесплатный доступ. В перечень таких ресурсов войдут сайты госорганов и органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов РФ, а также Портал госуслуг. Остальные социально значимые сайты определяет специальная правительственная комиссия.

Изменения в законе «О связи»

Собственниками или другими владельцами линий связи, пересекающих госграницу РФ, с 1 декабря могут быть только российские юрлица.

Кроме того, операторы связи обязаны проверять в Единой системе идентификации и аутентификации информацию о корпоративных абонентах, которую вносят туда юрлица и ИП.

Социальное обеспечение

Вступают в силу отдельные положения правил передачи гражданами в ЕГИССО посредством Портала госуслуг реквизитов своих банковских счетов и их использования для предоставления мер соцзащиты (поддержки) и соцвыплат.

Интегрированные с порталом банки смогут передавать информацию об открытых и закрытых счетах. Для этого гражданин должен дать банку согласие на использование своих реквизитов. Сделать это можно в том числе через Портал госуслуг.

Ответственность за продажу немаркированной продукции

Вводится административная ответственность за нарушение требований об обязательной маркировке товаров, в том числе лекарств.

При этом за производство, приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта или сбыт товаров с использованием заведомо поддельных средств идентификации будет грозить уголовная ответственность — до трех лет лишения свободы.

9 декабря Пожарная безопасность

МЧС России наделили полномочиями проводить аттестацию на право проектирования средств обеспечения пожарной безопасности эксплуатируемых зданий и сооружений, а лицензирующий орган МЧС РФ — приостанавливать действие лицензии в случае неоднократного или грубого нарушения лицензионных требований.

Цель закона — повысить качество работ в области пожарной безопасности.

Охрана водных объектов

Использование болот в целях разведки и добычи полезных ископаемых (за исключением болот, расположенных в границах водно-болотных угодий) будет осуществляться без их предоставления в пользование.

Законом определяются требования к охране болот от загрязнения и засорения. Например, запрещается засорять болота пестицидами.

Оборот охотничьих угодий

Юрлица или ИП, заключившие охотхозяйственное соглашение, по истечении срока его действия смогут заключить соглашение на новый срок без аукциона.

Будет вестись реестр недобросовестных лиц, заключивших такие соглашения, и участников аукциона на право их заключения.

23 декабря Сертификация

Для проведения работ по обязательной сертификации будут привлекать экспертов-аудиторов.

К ним будут особые требования: эксперты-аудиторы должны обладать знаниями и навыками проведения работ по подтверждению соответствия в определенной области и входить в специальный реестр. Они должны быть независимы от изготовителей, продавцов, исполнителей и приобретателей.

29 декабря Реестр отмененных доверенностей

Федеральная нотариальная палата начнет вести реестр распоряжений об отмене не только нотариальных доверенностей, но и тех, которые были оформлены в простой форме. Получить выписку из реестра сможет любой желающий.

Это поможет бороться с поддельными доверенностями.

Сдача отпечатков пальцев и медосмотры для иностранцев

Все иностранцы, въезжающие в Россию на срок более 90 календарных дней, должны будут проходить дактилоскопическую регистрацию, фотографирование и медосвидетельствование. Последнее включает в себя подтверждение отсутствия ВИЧ-инфекции и инфекционных заболеваний, которые представляют опасность для окружающих, а также наркотической зависимости.

Эти процедуры должны быть пройдены в течение 90 дней со дня въезда в РФ, а для иностранцев, приезжающих в Россию работать, — в течение 30 дней.

30 декабря Отмена условия о наличии неснижаемого остатка

В кредитный договор банки не смогут включать условия, обязывающие заемщика иметь на счете неснижаемый остаток для погашения очередного платежа.

Также граждане смогут отказаться от дополнительных услуг (например, юридического сопровождения или консультаций), навязанных при заключении договора кредита или займа, в течение 14 дней. Для страховки такой «период охлаждения» уже действовал, но от нефинансовых услуг чаще всего отказаться было нельзя.

По словам Вячеслава Володина, банки не смогут требовать от заемщика постоянного наличия на счете неснижаемого остатка. «Это условие было избыточным. Ситуации в жизни бывают разные, не всегда граждане могут поддерживать определенный баланс счета в течение месяца, что важно учитывать», — отметил Председатель ГД.

Запрет заранее проставлять «галочки» в кредитных договорах

Кредитору будет запрещено проставлять за заемщика, без его собственноручной подписи, согласие с условиями кредитования.

Как пояснил Вячеслав Володин, это нововведение защитит людей, которые обращаются в финансовые организации за кредитом, от навязывания дополнительных услуг. «Будет запрещено проставлять за заемщика в договоре отметки, означающие его согласие с предложенными условиями», — отметил он.

Регистрация актов гражданского состояния

Разрешается регистрация актов гражданского состояния, например о рождении ребенка, в любых ЗАГС.

Порядок заключения брака в торжественной обстановке будет определяться субъектами РФ, а заявление о расторжении брака вправе сделать иное лицо по нотариально удостоверенной доверенности от бывших супругов или опекуна недееспособного супруга.

Сведения об объектах культурного наследия

В выписках из реестра объектов культурного наследия, которые смогут получать физические и юридические лица, появится больше сведений. Например, туда включат данные о принятии памятников на государственную охрану, о территориях, зонах охраны, защитных зонах, предметах охраны объектов культурного наследия, пообъектном составе ансамблей и достопримечательных мест и изображения памятников культуры.

Закон будет способствовать популяризации культурного наследия, а также информированности об ограничениях хозяйственной и строительной деятельности в границах территорий памятников истории и культуры.

Защита окружающей среды

Начнут действовать меры по ограничению выбросов парниковых газов в РФ: их госучет, установление целевых показателей сокращения, а также поддержка деятельности по сокращению выбросов и увеличению поглощения парниковых газов.