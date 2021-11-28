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Из-за футбольного матча в Туле частично запретят продажу спиртного
Фото: kg-rostov.ru

Из-за футбольного матча в Туле частично запретят продажу спиртного

Ограничения будут действовать с 16.00 до 22.00.

В понедельник, в 19.00, на стадионе «Арсенал» состоится матч «Арсенал» — «Локомотив». В соответствии с региональным законодательством, не допускается розничная продажа алкогольной продукции в местах проведения публичных мероприятий в радиусе километра от места проведения мероприятия.

Ограничения будут действовать за три часа до начала мероприятия, во время его проведения и в течение трех часов после завершения мероприятия. Купить алкогольные напитки, включая пиво, пивные напитки, сидр, пуаре и медовуху нельзя будет с 16.00 до 22.00.

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