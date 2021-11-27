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Пора нафигачиться: тулячка в полицейской форме оригинально ведёт соцсети

Пора нафигачиться: тулячка в полицейской форме оригинально ведёт соцсети

На аккаунт Екатерины Поляковой (Романовой) обратили внимание читатели Myslo.

В частности внимание привлек ее недавний ролик в инстаграм и Тик-Токе. На обоих видео дама одета в полицейскую форму.

Кроме этого, у нее есть и другой не менее занятный контент. 

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Пора нафигачиться: тулячка в форме полицейского оригинально ведёт соцсети, Фото: 1
Пора нафигачиться: тулячка в форме полицейского оригинально ведёт соцсети, Фото: 2
Пора нафигачиться: тулячка в форме полицейского оригинально ведёт соцсети, Фото: 3
Пора нафигачиться: тулячка в форме полицейского оригинально ведёт соцсети, Фото: 4
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У пользователей в связи с этим возник вопрос: как все это увязывается с образом доблестного полицейского?

Как стало известно Myslo, ранее героиня роликов действительно служила в полиции, однако была уволена - руководству не понравилось ее чрезмерное увлечение неоднозначным контентом.

Кроме того, девушка проходила службу в звании старшего сержанта, однако на видео предстаёт в майорской форме. Отметим, что за ношение формы сотрудника правоохранительных органов лицом, не имеющим к ним отношения, является административным правонарушением.
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сегодня, в 18:14 −2
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