Прокуратура потребовала отремонтировать дорогу в деревне Ясногорского района

Жалоба жителей в СМИ стала поводом для ведомственной проверки.

Прокуратура Ясногорского района Тульской области с привлечением сотрудников ОГИБДД ОМВД России по Ясногорскому району проводит проверку в деревне Бураково, жители которой пожаловались в СМИ на отсутствие на протяжении длительного времени ремонта дороги.

В результате проведенной проверки выявлены нарушения в деятельности администрации Ясногорский район в части содержания автодороги по ул. Зеленая д. Бураково.

Установлено, что автомобильная дорога имеет локальные повреждения в виде выбоин и колейности, частично отсутствует дорожное покрытие, что не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» и создает угрозу безопасности участников дорожного движения.

С целью устранения выявленных нарушений прокуратура Ясногорского района внесла представление в администрацию Ясногорский район.