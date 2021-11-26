Статистика за сутки по ковиду: в Тульской области 255 случаев заболевания и 10 смертей
Об этом сообщает оперштаб.
В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 255 случаев коронавируса, 243 человека выздоровели, 10 скончались.
Всего с начала пандемии ковидом заразились 66 968 жителей региона, 58 669 вылечились, 3851 умер.
Ситуация в российских регионах за сутки следующая:
Напомним, исходя из складывающейся эпидемиологической обстановки в Тульской области смягчили коронавирусные ограничения. Так, для посещения торговых центров больше не нужно предъявлять QR-коды, а кафе и ресторанам разрешили работать по ночам. Подробнее — по ссылке.
сегодня, в 10:30, 15 689 -4
QR-коды в общественных местах и транспорте: тульские депутаты рассмотрят законопроекты в начале декабря
вчера, в 17:21, 99 4652 -39
вчера, в 11:32, 39 1622 -3
24 ноября, в 16:08, 162 4284 4
Другие статьи по темам
Место