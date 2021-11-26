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Статистика за сутки по ковиду: в Тульской области 255 случаев заболевания и 10 смертей

Статистика за сутки по ковиду: в Тульской области 255 случаев заболевания и 10 смертей

Об этом сообщает оперштаб.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 255 случаев коронавируса, 243 человека выздоровели, 10 скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 66 968 жителей региона, 58 669 вылечились, 3851 умер.

Ситуация в российских регионах за сутки следующая:

Напомним, исходя из складывающейся эпидемиологической обстановки в Тульской области смягчили коронавирусные ограничения. Так, для посещения торговых центров больше не нужно предъявлять QR-коды, а кафе и ресторанам разрешили работать по ночам. Подробнее — по ссылке.

Сюжет: Коронавирус
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