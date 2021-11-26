Тульская Юниор-лига КВН приглашает команды в сезон
Фестиваль КВН запланирован на 11 декабря.
В Тульской области появилось официальное региональное представительство «Всероссийской Юниор-лиги КВН». Юные команды приглашают в сезон.
Фестиваль КВН запланирован на 11 декабря.
— Собирай своих одноклассников, создавай команду и заявляйся в наш сезон! Всем поможем, подскажем и направим, — сообщают организаторы.
Необходимо заполнить заявку на участие и отправить администратору лиги Люсинэ Малхасян.
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