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Тульская Юниор-лига КВН приглашает команды в сезон

Тульская Юниор-лига КВН приглашает команды в сезон

Фестиваль КВН запланирован на 11 декабря.

В Тульской области появилось официальное региональное представительство «Всероссийской Юниор-лиги КВН». Юные команды приглашают в сезон.

Фестиваль КВН запланирован на 11 декабря.

— Собирай своих одноклассников, создавай команду и заявляйся в наш сезон! Всем поможем, подскажем и направим, — сообщают организаторы.

Необходимо заполнить заявку на участие и отправить администратору лиги Люсинэ Малхасян.

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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 11:05 0
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