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В Новомосковске, Туле и Щекино построят дома для переселенцев из ветхого жилья
Изображение Alina Kuptsova с сайта Pixabay

В Новомосковске, Туле и Щекино построят дома для переселенцев из ветхого жилья

Всего в регионе для жилищного строительства выделено 27 земельных участков площадью более 74 га.

В Тульской области для анализа эффективности использования земельных участков и определения возможности вовлечения их оборот для жилищного строительства создан оперативный штаб. Сведения об таких участках можно получить с помощью электронного сервиса «Земля для стройки» на публичной кадастровой карте.

Четыре земельных участка, расположенные в Новомосковске, уже предоставлены в аренду для строительства многоквартирных домов, предназначенных для переселенцев из ветхого и аварийного жилья. В соответствующий перечень включены ещё три участка – в Туле и Щекино.

– Сейчас в перечне содержатся 27 земельных участков общей площадью 74,5 га. Работы по увеличению количества земельных участков для вовлечения в оборот для жилищного строительства продолжаются. С помощью электронного сервиса застройщики могут планировать свою деятельность, увеличивать объемы строительства и повышать комфортность городской среды, – пояснила руководитель Управления Росреестра по Тульской области Светлана Калмыкова.

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