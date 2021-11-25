В Новомосковске, Туле и Щекино построят дома для переселенцев из ветхого жилья

Изображение Alina Kuptsova с сайта Pixabay

Всего в регионе для жилищного строительства выделено 27 земельных участков площадью более 74 га.

В Тульской области для анализа эффективности использования земельных участков и определения возможности вовлечения их оборот для жилищного строительства создан оперативный штаб. Сведения об таких участках можно получить с помощью электронного сервиса «Земля для стройки» на публичной кадастровой карте.

Четыре земельных участка, расположенные в Новомосковске, уже предоставлены в аренду для строительства многоквартирных домов, предназначенных для переселенцев из ветхого и аварийного жилья. В соответствующий перечень включены ещё три участка – в Туле и Щекино.

– Сейчас в перечне содержатся 27 земельных участков общей площадью 74,5 га. Работы по увеличению количества земельных участков для вовлечения в оборот для жилищного строительства продолжаются. С помощью электронного сервиса застройщики могут планировать свою деятельность, увеличивать объемы строительства и повышать комфортность городской среды, – пояснила руководитель Управления Росреестра по Тульской области Светлана Калмыкова.