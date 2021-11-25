Где в Туле не будет света 26 ноября

В пятницу, с 9.00 до 18.00, они пройдут по следующим адресам:

ул. Тульского Рабочего полка, 98-104,

ул. Мира, 15-а, 15-б,

ул. Белкина, 1-б, 1-в,

Коминтерна, 6,

ул. Коминтерна, 2, 4, 6, 11, 7, 1,

ул. Советская, 6,

ул. Макаренко, 2, 4, 6, 6-а,

ул. Болдина, 98, 98-б,

ул. Кирова, 159, 159-б,

ул. 9 Мая, 5, 7, 9, 11, 13,

ул. Смидович, 14,

ул. Оружейная, 25, 27, 27-а,

ул. Высокая, 7, 21, 23, 25, 31, 33,

ул. Сенежская, 2, 4,

ул. Бежковская, 5-45 (нечётн.), 8, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 34, 38,

Мясново: 4-й Клинской пр-д, 5, 7, 8, 8-а, 9, 10, 12,

3-й Клинской пр-д, 5, 9,

п. Горелки: ул. Фестивальная, 81-107 (нечётн.), 112, 112-а,

ул. Нагорная, 1-10.