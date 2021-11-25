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Где в Туле не будет света 26 ноября

Где в Туле не будет света 26 ноября

«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.

В пятницу, с 9.00 до 18.00, они пройдут по следующим адресам:

  • ул. Тульского Рабочего полка, 98-104,
  • ул. Мира, 15-а, 15-б,
  • ул. Белкина, 1-б, 1-в,
  • Коминтерна, 6,
  • ул. Коминтерна, 2, 4, 6, 11, 7, 1,
  • ул. Советская, 6,
  • ул. Макаренко, 2, 4, 6, 6-а,
  • ул. Болдина, 98, 98-б,
  • ул. Кирова, 159, 159-б,
  • ул. 9 Мая, 5, 7, 9, 11, 13,
  • ул. Смидович, 14,
  • ул. Оружейная, 25, 27, 27-а,
  • ул. Высокая, 7, 21, 23, 25, 31, 33,
  • ул. Сенежская, 2, 4,
  • ул. Бежковская, 5-45 (нечётн.), 8, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 34, 38,
  • Мясново: 4-й Клинской пр-д, 5, 7, 8, 8-а, 9, 10, 12,
  • 3-й Клинской пр-д, 5, 9,
  • п. Горелки: ул. Фестивальная, 81-107 (нечётн.), 112, 112-а,
  • ул. Нагорная, 1-10.
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