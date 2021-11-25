QR-коды в общественных местах и транспорте: тульские депутаты рассмотрят законопроекты в начале декабря

Свои предложения они направят в Госдуму.

Депутаты Тульской областной Думы рассмотрят законопроект о QR-кодах в общественных местах. Соответствующая информация опубликована на сайте регионального парламента.

Как сообщил Myslo источник в облдуме, также будет рассмотрен законопроект о QR-кодах на некоторых видах транспорта.

Напомним, соответствующие предложения правительство РФ направило в Госдуму 12 ноября. Уточняется, что предлагаемые решения — «экстренная мера на фоне сложной ситуации с коронавирусом».

Первый законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением:

либо QR-кода о прививке;

либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом;

либо медицинского отвода от вакцинации.

До 1 февраля 2022 г. при отсутствии у человека необходимой документации для посещения указанных объектов он сможет предъявлять отрицательный ПЦР-тест.

После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.

Решение об использовании QR-кодов и перечне объектов, где они потребуются, будут принимать региональные власти.

Нормы закона будут действовать до 1 июня 2022 года.

Кроме того, законопроект регулирует права военнослужащих и приравненных к ним лиц. Напомним, в сертификатах привитых от ковида в поликлиниках Минобороны не содержится QR-кода. В случае принятия законопроекта, военнослужащие смогут посещать общественные места при предъявлении ими медсправки, в которой будет содержаться информация о прививке или перенесенном заболевании.

Также будет определен порядок посещения объектов иностранными гражданами, привитыми зарубежными вакцинами.

Второй законопроект «О внесении изменений в статью 107 Воздушного кодекса Российской Федерации и Федеральный закон «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации» является законопроектом-спутником. Он регулирует порядок использования QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте.

Речь идет о междугородных и международных перевозках.

Пассажирам потребуется предъявлять:

либо QR-код о прививке;

либо медицинский отвод от вакцинации;

либо подтверждение перенесённого коронавируса.

До даты, которую своим нормативным актом установит правительство, при отсутствии такой документации будет достаточно отрицательного результата ПЦР-теста.

Такое же исследование потребуется гражданину иностранного государства при оказании ему услуг железнодорожного или авиационного транспорта.