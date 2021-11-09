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Прививка есть, а QR-кода нет: тульским военным отказывают в посещении ТЦ

Прививка есть, а QR-кода нет: тульским военным отказывают в посещении ТЦ

Привитых от ковида в поликлиниках Минобороны не пускают в театр и не обслуживают в кафе, потому что их сертификат не содержит QR-кода.

В редакцию Myslo сегодня утром позвонила тулячка Светлана. Ее вопрос касался QR-кода, подтверждающего, что она вакцинирована. 

– Я вакцинировалась в феврале, тогда еще не думала о том, что может понадобиться QR-код. В обычных поликлиниках были очереди, поэтому,  поскольку я супруга военного пенсионера, то решила сделать прививку в поликлинике Минобороны. Мне дали сертификат о том, что я привита. Но QR-кода в нем нет. В итоге меня вчера с внуками не пустили в торговый центр. Как же получается, что мы вакцинированы, но все равно как изгои общества, – пояснила Светлана.

В аналогичной ситуации оказались призывники, контрактники и многие другие категории военнослужащих. 

С такой же проблемой столкнулись и военнослужащие в других регионах, в том числе Москвы и Подмосковья еще в июле. Но летом не было тотального введения QR-кодов. Тогда профильные ведомства, включая социальный блок правительства, обсуждали варианты решения проблемы. С учетом высокого уровня вакцинации в вооруженных силах возможным выходом, в частности, предлагалось приравнять статус военнослужащего к наличию QR-кода.

Но до сих пор вопрос остается открытым, а проблема нерешенной.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 17:55 +1
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