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Новая «Матрица» и возвращение «Охотников за привидениями»: последние новинки от «Синема Парк»

Новая «Матрица» и возвращение «Охотников за привидениями»: последние новинки от «Синема Парк»

У туляков есть прекрасный повод сходить в кино.

Кинотеатр «Синема Парк» открыт и вновь готов радовать всех кинолюбителей. Публикуем анонсы ближайших новинок. Выбирайте! 

 

«Обитель Зла: Раккун Сити» (18+)

С 25 ноября смотрите перезапуск легендарной франшизы, основанной на одноимённой компьютерной игре. Раккун Сити, где когда-то располагалась корпорация Umbrella, превратился в город-призрак. Компания давно переехала, но на ее месте глубоко под землей набирает силу великое зло. 

 

«Охотников за привидениями: наследники» (12+)

С 27 ноября встречайте продолжение культовой франшизы. По сюжету, после переезда в маленький городок двое подростков вместе с мамой узнают, что их семья связана с охотниками за привидениями, и их дедушка оставил им загадочное наследство. 
 

«Щенячий патруль: улётная помощь» (0+)

28 ноября в 13.00 премьерный показ нового выпуска! Герцог Болтунский использует магические силы бриллианта принцессы, чтобы поднять Гавкенгбург в небо! Скай нужно будет преодолеть свои самые большие страхи и возглавить команду Улетной помощи! 

 

«Матрица: Воскрешение» (12+)

Встречайте четвертую серию культовой ленты «Матрица», снятую Ланой Вачовски, в кино с 16 декабря. Спешите занимать лучшие места! Нео вновь оказался в Матрице и ежедневно принимает две синие таблетки, которые ему выписывает терапевт. Он видит людей из прошлого, однако они не узнают друг друга. Всё меняется, когда герой встречает кое-кого, одетого как Морфеус.

 

Расписание и билеты онлайн – по ссылке.

 

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Автор: Владимир Сундуков
сегодня, в 09:00 0
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