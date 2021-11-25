Новая «Матрица» и возвращение «Охотников за привидениями»: последние новинки от «Синема Парк»

Кинотеатр «Синема Парк» открыт и вновь готов радовать всех кинолюбителей. Публикуем анонсы ближайших новинок. Выбирайте!

С 25 ноября смотрите перезапуск легендарной франшизы, основанной на одноимённой компьютерной игре. Раккун Сити, где когда-то располагалась корпорация Umbrella, превратился в город-призрак. Компания давно переехала, но на ее месте глубоко под землей набирает силу великое зло.

С 27 ноября встречайте продолжение культовой франшизы. По сюжету, после переезда в маленький городок двое подростков вместе с мамой узнают, что их семья связана с охотниками за привидениями, и их дедушка оставил им загадочное наследство.

«Щенячий патруль: улётная помощь» (0+)

28 ноября в 13.00 премьерный показ нового выпуска! Герцог Болтунский использует магические силы бриллианта принцессы, чтобы поднять Гавкенгбург в небо! Скай нужно будет преодолеть свои самые большие страхи и возглавить команду Улетной помощи!

«Матрица: Воскрешение» (12+)

Встречайте четвертую серию культовой ленты «Матрица», снятую Ланой Вачовски, в кино с 16 декабря. Спешите занимать лучшие места! Нео вновь оказался в Матрице и ежедневно принимает две синие таблетки, которые ему выписывает терапевт. Он видит людей из прошлого, однако они не узнают друг друга. Всё меняется, когда герой встречает кое-кого, одетого как Морфеус.

Расписание и билеты онлайн – по ссылке.