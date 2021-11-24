Жители Струково: «Улица на карте есть, а дорог на ней нет»

Зима близко, а проблема большей части дорог деревни Струково Ленинского района Тулы до сих пор остается нерешенной.

История с дорогами тянется в деревне Струково уже 12-й год. Деревня не глухая, да и расположена не у черта на куличках – в ней проживает порядка тысячи человек, и все они по документам являются жителями Тулы. Но вопрос транспортной доступности даже для неотдаленных населенных пунктов остается вполне актуальным.

В прошлом году мы уже писали о том, что весной и осенью деревня остается практически отрезанной от цивилизации – в период сезонной распутицы подъездная дорога превращается в месиво, и машины буксуют и вязнут. 25 февраля 2020 года жительница деревни пришла на прием к губернатору Алексею Дюмину и рассказала о проблеме. Дорогу он поручил отсыпать щебнем, а заодно проработать с юридической стороны вопрос – в чьем ведении дорога? Также глава региона поручил государственно-правовому комитету Тульской области, министерству имущественных и земельных отношений региона и главе администрации Тулы Дмитрию Миляеву взять этот вопрос на контроль.

В итоге часть дорог была передана в ведение города, отсыпана щебнем и предусмотрены средства на уборку. Но это лишь малая часть, потому что основная часть дорог до сих пор остается в частной собственности – компании ООО «Федеко».

«Мы хотим, чтобы вы наслаждались загородной жизнью, укрепляли свои семьи и продлили себе годы активной и плодотворной жизни», – говорится на сайте «Тульские усадьбы», на котором продаются земельные участки в Струково.

На нем же размещены летние фото с сухой проселочной дорогой, по которой запросто можно проехать. Покупатель даже не подумает, что здесь их ждет сюрприз.

На самом деле, кто виноват в этой ситуации, не ясно. Жителям собственник земли говорит, что он готов их передать, но региональное Министерство имущественных и земельных отношений не принимает их в собственность.

– Зачем нам платить налоги за землю ИЖС, говорил мне представитель компании, мы готовы их хоть завтра отдать. Но у нас их не берут, потому что они не отсыпаны щебнем, – рассказывает Лариса, жительница деревни.

Но в МИЗО «Слободе» заявили, что часть дорог из непереданных будет взята на баланс города по решению суда, по второй части еще даже не было обращений от собственника. При этом ни о какой обязательной отсыпке щебнем речи не ведется – нет таких требований.

Наталья же, директор компании (на сайте по какой-то причине ее фамилия не указана), заявила, что 16 ноября вопрос решен, и дороги будут переданы. При этом ни сроки, ни какие-либо подробности не сообщила, отказавшись от последующих комментариев под предлогом, что все журналисты врут.

– Получается парадоксальная ситуация: все хотят, чтобы дороги были в муниципальной собственности, но ситуация при этом не меняется. В итоге мы оказались заложниками: у улиц есть названия, мы прописаны в домах, расположенных на них. Но фактически дорог на этих улицах нет. Из-за этой ситуации мы не можем участвовать в «Народном бюджете», потому что земля частная и бюджетные деньги на нее расходовать нельзя. Та же самая ситуация с подводом воды и газа – сети не будут тянуть по частной территории. При этом продажа участков продолжается. А кто чистить будет дороги зимой в нашей деревне? – говорит Сергей Чубаренко.

Еще одна боль струковцев – отсутствие общественного транспорта.

– Да, мы не в черте города находимся, у многих машины, но не у каждого же члена семьи имеется транспорт. Надо маме моей поехать в Тулу, но она вынуждена меня ждать, когда я буду свободна, чтобы ее отвезти. Мы обращались по этому поводу в администрацию Тулы, но этот вопрос так и остается нерешенным. Мы как будто сами себе предоставлены здесь: сами дороги чиним, сами колодцы роем. Ну почему никто не хочет решать наши проблемы? – добавляет Лариса.