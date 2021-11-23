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На каких улицах Тулы не будет света 24 ноября

На каких улицах Тулы не будет света 24 ноября

«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.

С 9.00 до 18.00 обесточены будут следующие дома:

  • ул. Первомайская, 14-а, 16, 18-а,
  • ул. Бундурина, 60, 62,
  • ул. Жуковского, 2, 3,
  • ул. Советская, 74, 84,
  • ул. Ушинского, 9-27 (нечётн.), 4-а, 4, 6, 8, 27-б, 21-а, 13-а, 1-а,
  • п. Косая Гора: Орловское шоссе, 10-56 (чётн.), 19-45 (нечётн.),
  • ул. Стрекаловская, 2-48 (чётн.),
  • ул. Чкалова, 1-31 (нечётн.), 2-28 (чётн.),
  • ул. Марата, 2-18 (чётн.), 1-25 (нечётн.),
  • ул. Калинина, 3, 4, 9, 12,
  • Набережная, 1-а, 1-13
  • ул. Латинская, 1-12,
  • ул. Садовая, 1-31 (нечётн.), 2-42 (чётн.),
  • ул. Мира, 1-71 (нечётн.), 4-60 (чётн.),
  • ул. Металлургов, 56, 58,
  • Рвовский пр-д,
  • Маслово: ул. Першинская,
  • ул. Краинская, 7-23 (нечётн.), 2-26 (чётн.), 54, 56, 58, 83, 85, 86, 100,
  • д. Ивановка: ул. Чукотская,
  • ул. Холостова.
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