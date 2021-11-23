Фото: https://russianseasons.org.
В Южной Корее открыли памятник Льву Толстому
Скульптура появилась в Сеуле.
Церемония открытия состоялась 22 ноября в столице Южной Кореи в рамках проекта «Русские сезоны». Скульптура украсила Литературный парк Еджан на склоне горы, неподалеку от сеульского Дома литературы.
Как сообщает пресс-служба правительства Тульской области, в церемонии приняли участие советник президента РФ по вопросам культуры и праправнук писателя Владимир Толстой и директор музея-усадьбы «Ясная Поляна» Екатерина Толстая.
- Сегодня отмечается ровно 111 лет со дня похорон Льва Николаевича Толстого. В русском языке у слова «памятник» есть очевидный корень — «память». Люди уходят, но они оставляют о себе память, и это очень важно. Лев Толстой оставил огромное наследие, прежде всего свои романы, свои произведения, свои философские мысли, которые и сегодня остаются актуальными и нужными людям, поэтому его продолжают читать, издавать, переводить на разные языки мира, — рассказал Владимир Толстой.
Заместитель министра культуры, спорта и туризма Республики Корея У Ён У отметил, что история, связывающая Республику Корея с Львом Толстым, уходит корнями в 1896 год.
- Тогда королевский советник Юн Чи Хо посетил Россию для участия в коронации Николая II, а позже в своем дневнике он оставил запись о том, что хорошо провел вечер, читая роман «Война и мир», — цитирует замминистра «ТАСС». — Со временем корейские читатели познакомились с различными произведениями Толстого, которые оказали большое влияние как на интеллигенцию, так и на мыслителей того времени, а его произведения по сей день пользуются большой любовью у всех корейцев.
Другие статьи по темам
Прочее