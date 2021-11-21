Фото из архива Myslo.
Заболеваемость идет на спад: В Тульской области за сутки 261 случай ковида и 14 смертей
Об этом сообщает оперштаб.
В Тульской области за минувшие сутки подтвердился 261 случай коронавируса, 254 человека выздоровели, 14 скончались.
Всего с начала пандемии ковидом заразились 65 683 жителя региона, 57 425 вылечились, 3793 умерли.
Ситуация в российских регионах за сутки следующая:
сегодня, в 15:34, 5 281 -1
вчера, в 17:50, 500 8705 37
19 ноября, в 15:22, 34 1277 -7
19 ноября, в 11:17, 26 2099 -4
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