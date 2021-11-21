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Заболеваемость идет на спад: В Тульской области за сутки 261 случай ковида и 14 смертей
Фото из архива Myslo.

Заболеваемость идет на спад: В Тульской области за сутки 261 случай ковида и 14 смертей

Об этом сообщает оперштаб.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердился 261 случай коронавируса, 254 человека выздоровели, 14 скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 65 683 жителя региона, 57 425 вылечились, 3793 умерли.

Ситуация в российских регионах за сутки следующая:

Сюжет: Коронавирус
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