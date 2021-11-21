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Пыталась похитить фирму у тульского сенатора Савельева: суд заочно арестовал обвиняемую в мошенничестве аудитора

Пыталась похитить фирму у тульского сенатора Савельева: суд заочно арестовал обвиняемую в мошенничестве аудитора

Елена Лоссь объявлена в федеральный и международный розыск.

Пресненский суд Москвы заочно арестовал аудитора Елену Лоссь, обвиняемую в нескольких эпизодах мошенничества в особо крупном размере. Об этом пишет «ТАСС». Женщина объявлена в федеральный и международный розыск.

Как сообщает «Коммерсантъ», аудитора обвиняют в попытке похищения компании «Фармсервис» и нанесении ущерба ее владельцам на 320 млн руб.

Заочно арестована еще один фигурант дела — генеральный директор компании «Пробиофарма» Лия Мурадова. В СИЗО находится руководитель компании «Фармсервис» Константин Беляев.

По версии следствия, аудитор Лоссь незаконно пыталась получить под свой контроль компанию «Фармсервис», принадлежащую дочери первой женщины-космонавта Елене Терешковой и сенатору от Тульской области Дмитрию Савельеву, а также похитила выделенные на покупку технологической линии для производства пробиотиков деньги.

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